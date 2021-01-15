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Украина сократила список стран "красной зоны": что изменилось

Новина українською → Украина, Пятница 15 января 2021 11:33
Украина сократила список стран "красной зоны": что изменилось Фото: люди в аэропорту (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Украина сократила список стран "красной зоны" до 66. Это на 12 меньше, чем в прошлом списке.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Так, из списка стран "красной зоны" исключили Турцию, Молдову, Боснию, Армению, Иорданию, Белиз, Азербайджан, Болгарию, Норвегию, Суринам, Парагвай, Доминиканскую Республику и Иран.

Напомним, в "красную зону" попадают те страны, в которых заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине. По возвращению из этих стран в Украину необходимо уйти на самоизоляцию на 14 дней с помощью приложения "Вдома" или в течение суток сделать ПЦР-тест. В случае отрицательного результата самоизоляция не нужна. Также можно приехать с готовым тестом, сделанным не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что для украинцев открыты 83 страны мира. Это почти на 20 больше, чем в конце прошлого года.

https://news.rbc.ua/rus/society/ukrainy-mozhno-vehat-83-strany-kuleba-1610621233.html

Также сообщалось, что Германия усилила правила въезда в страну для граждан из стран группы риска. В список стран группы риска входит и Украина.

Кроме этого ужесточили правила въезда иностранцам и США.

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