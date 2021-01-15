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Протесты из-за цен на газ продолжаются. В Украине снова перекрывают трассы

Новина українською → Киев, Пятница 15 января 2021 12:28
Протесты из-за цен на газ продолжаются. В Украине снова перекрывают трассы Фото: "тарифные" протесты в Полтаве (kolo.news)
Автор: Анастасия Рокитна

В городах Украины продолжаются акции протеста из-за поднятия цен на газ. Сегодня протестировали и в Киеве, в других городах люди перекрывают трассы, более подробно - в материале РБК-Украина.

Местное издание "Одесский курьер" сообщает, что сегодня в городе снова протестуют против повышения тарифов для населения на газ, электричество, водопровод, отопление.

Протесты из-за цен на газ продолжаются. В Украине снова перекрывают трассы

Фото: протест в Одессе (uc.od.ua)

Также в Чернобаевке Херсонской области проводят протест, там перекрыли трассу, передает местное издание "Херсонцы".

Черкасское издание "Прочерк" сообщило, что аналогичную акцию протеста устроили в Черкассах. Местные жители собрались под стенами Черкасской облгосадминистрации, чтобы выразить свое отношение к повышению тарифов и собрать подписи, чтобы обратиться к властям.

Протесты из-за цен на газ продолжаются. В Украине снова перекрывают трассы

Фото: протест в Черкассах (procherk.info)

В Полтаве сегодня также протестуют из-за высоких цен на газ. Некоторые из митингующих предлагают выход: из-за ситуации, которая сложилась с тарифами, областной совет стоит, по их мнению, распустить, передает издание Kolo.News.

Протесты из-за цен на газ продолжаются. В Украине снова перекрывают трассыФото: протест в Полтаве (kolo.news)

Местное издание "Ратуша" сообщило, что сегодня на автомобильной дороге Н-10 в селе Ямница (Ивано-Франковская область) местные жители непрерывно ходят по пешеходному переходу и затрудняют движение транспорта. Так они протестуют из-за повышенных тарифов.

Кроме того, корреспондент РБК-Украина сообщил, что сегодня на Майдане Независимости в центре Киева прошла акция против повышения тарифов. Митингующие требовали от власти инициировать "реальное уменьшение тарифов на газ и его распределение".

Также, по словам участников акции протеста, Кабинет министров должен отменить постановление №1325 от 28.12.2020 года, которое повышает стоимость электроэнергии для населения.

На протест выходят и в других городах, таких как Черноморск (Одесская область) и Кропивницкий. Кроме того, жители Орехова перекрыли трассу "Запорожье-Мариуполь".

Напомним, Кабинет министров решил ограничить цену на газ для населения на уровне 6,99 грн за кубометр по крайней мере до конца отопительного сезона, то есть до апреля.

"Нафтогаз Украины" готов обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 грн за куб. м до завершения карантина или отопительного сезона.

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