В Житомире протестующие ворвались в облсовет, требуют снизить цену на газ
Фото: штурм облсовета в Житомире (suspilne.media)
В Житомире местные жители устроили очередную акцию протеста из-за высоких цен на газ. Протестующие штурмом взяли помещение облсовета.
Об этом сообщает "Суспильне. Житомир".
Фото: штурм облсовета в Житомире (suspilne.media)
Акция протеста начиналась на перекрестке улиц Шевченко и Фещенко-Чопивского. Далее протестующие отправились к зданию "Житомироблэнерго".
В целом в протесте приняли участие около 250-300 человек. После протеста под зданием коммунального ведомства протестующие пошли к житомирскому облсовету.
Они штурмом взяли помещение областного совета, где вместе с представителями власти перешли в сессионный зал горсовета для дальнейшего обсуждения ситуации с ценами на газ.
Если депутаты не понимают проблем своих избирателей то избиратели идут к нимPosted by Владимир Михалец on Friday, January 15, 2021
Напомним, в городах Украины продолжаются акции протеста из-за поднятия цен на газ. Сегодня протестировали и в Киеве, в других городах люди перекрывают трассы.
Вместе с тем, в пгт Песочин и городе Красноград Харьковской области участники акций протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги блокировали движение по автомобильным трассам государственного значения.