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В Житомире протестующие ворвались в облсовет, требуют снизить цену на газ

Новина українською → Житомир, Пятница 15 января 2021 15:06
В Житомире протестующие ворвались в облсовет, требуют снизить цену на газ Фото: штурм облсовета в Житомире (suspilne.media)
Автор: Анастасия Рокитна

В Житомире местные жители устроили очередную акцию протеста из-за высоких цен на газ. Протестующие штурмом взяли помещение облсовета.

Об этом сообщает "Суспильне. Житомир".

Фото: штурм облсовета в Житомире (suspilne.media)
Акция протеста начиналась на перекрестке улиц Шевченко и Фещенко-Чопивского. Далее протестующие отправились к зданию "Житомироблэнерго".
В целом в протесте приняли участие около 250-300 человек. После протеста под зданием коммунального ведомства протестующие пошли к житомирскому облсовету.
Они штурмом взяли помещение областного совета, где вместе с представителями власти перешли в сессионный зал горсовета для дальнейшего обсуждения ситуации с ценами на газ.

Если депутаты не понимают проблем своих избирателей то избиратели идут к ним

Posted by Владимир Михалец on Friday, January 15, 2021

Напомним, в городах Украины продолжаются акции протеста из-за поднятия цен на газ. Сегодня протестировали и в Киеве, в других городах люди перекрывают трассы.

Вместе с тем, в пгт Песочин и городе Красноград Харьковской области участники акций протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги блокировали движение по автомобильным трассам государственного значения.

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