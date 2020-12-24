Прощание с Кернесом и обвинение Маркиву: новости за 23 декабря

В Харькове прошла церемония прощания с мэром города Геннадием Кернесом, в России предъявили военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву обвинение в убийстве, на территории Великобритании выявили еще более заразный штамм COVID-19. Подробнее о том, что произошло в среду, 23 декабря – в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Зеленский подписал закон о восстановлении ответственности за ложь в декларациях

Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Закон предусматривает штрафы и ограничения свободы за ложь в декларациях.

Закон возвращает ответственность за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации, которая была отменена решением КС. Соответствующие изменения вносятся в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуального кодекса и закона "О предотвращении коррупции".

В России предъявили обвинение нацгвардейцу Маркиву

Российское следствие предъявило военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву обвинение в убийстве. Обвинение предъявлено по тому же инциденту, по которому его оправдал итальянский суд.

По версии российского следствия, Маркив 25 мая 2014 года под Славянском (Донецкая область) якобы передал командованию для нанесения артиллерийского удара координаты российского гражданина Андрея Миронова, итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и французского журналиста Вильяма Рогуелона.

В Харькове простились с Кернесом: огромные очереди и море цветов (фото, видео)

В Харькове прошла церемония прощания с мэром города Геннадием Кернесом. Попрощаться с мэром Харькова приехали многие известные украинские политики и депутаты.

Очередь из харьковчан, которые хотят проститься с Кернесом, растянулась уже на несколько километров. На улицах было очень много людей, у большинства в руках – цветы.

Известно, что Геннадия Кернеса похоронят на почетной аллее кладбища №2 на улице Пушкинской, рядом с могилами известных харьковчан.

Кабмин установил стоимость проезда по платным автодорогам

Кабинет министров установил максимальный размер платы за разовый проезд по автомобильной дороге общего пользования, построенной на условиях концессии. Стоимость будет колебаться от 80 копеек до 4,6 гривен.

Ранее в "Укравтодоре" заявляли, что при расчете стоимости проезда первой платной дорогой от Львова до Краковца в качестве ориентира возьмут европейские нормы.

Дело АН-26: арестованы двое командиров, Дроздова отпустили под обязательство

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения трем военным служебным лицам по делу авиакатастрофы АН-26. Командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова отпустили под личное обязательство.

Командира воинской части и руководителя полетами группы взяли под стражу на 60 дней без права внесения залога. Их обоих подозревают в нарушении правил полетов, подготовки к ним и нарушении правил эксплуатации летательных аппаратов, что повлекло катастрофу.

Украина упростила выдачу вида на жительство гражданам Беларуси

Кабинет министров Украины упростил выдачу вида на жительство гражданам Беларуси. Упрощенным порядком смогут воспользоваться предприниматели и IT-специалисты.

Для оформления вида на жительство нужно подать паспорт с заверенным переводом на украинский язык, полис медицинского страхования, квитанцию об оплате административного сбора. Документ выдается в течение трех дней с даты принятия заявления.

Президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы в конце 2020 года

Если бы президентские выборы состоялись в середине декабря 2020 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. Действующего президента поддержали бы 26,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, за Петра Порошенко проголосовали бы 14,3% респондентов, за Юрия Бойко - 10,1%, за Юлию Тимошенко - 9,8%, за Виктора Медведчука - 7,7%, за Владимира Гройсмана - 6,4%, за Игоря Смешко - 6,0%, за Дмитрия Разумкова - 4,1%, за Олега Ляшко - 3,6%. Рейтинг других кандидатов не более 3%.

Трамп наложил вето на военный бюджет США на 2021 год

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 23 декабря, наложил вето на проект военного бюджета на 2021 год. Документ успешно прошел Палату представителей и американский Сенат. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Так, американский президент все же заблокировал принятие бюджета, который предусматривал выделение военной помощи Украине, а также введение санкций против России. До этого он неоднократно угрожал наложить вето на законопроект.

Метеорологи дали неожиданный прогноз на 2021 год: рекордов не будет

Ученые из Метеорологического бюро Великобритании составили прогноз по температуре воздуха на планете на 2021 год. Ожидается, что следующий год станет одним из шести самых теплых лет, но рекорды бить он не будет. По данным специалистов, в 2021 году во всем мире будет немного прохладнее.

Как сообщает издание ВВС, из-за погодного явления Ла-Нинья температура воздуха немного снизится во всем мире, но парниковые газы останутся самым главным фактором влияния на погодные условия. Исследователи утверждают, что в 2021 году во всем мире будет теплее в среднем на 1 градус, чем в доиндустриальную эпоху. Этот год станет седьмым годом подряд, когда температура воздуха будет близка к новым отметкам или поднимется немного выше.