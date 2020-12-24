Прощання з Кернесом і звинувачення Марківу: новини за 23 грудня

У Харкові пройшла церемонія прощання з мером міста Геннадієм Кернесом, в Росії пред'явили військовослужбовцю Національної гвардії України Віталію Марківа звинувачення у вбивстві, на території Великобританії виявили ще більш заразний штам COVID-19. Детальніше про те, що сталося в середу, 23 грудня - в матеріалі РБК-Україна

Коронавірус в Україні та в світі: останні новини

Зеленський підписав закон про відновлення відповідальності за брехню в декларації

Президент Володимир Зеленський підписав прийнятий Верховною радою закон про відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. Закон передбачає штрафи та обмеження волі за брехню в декларації.

Закон повертає відповідальність за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації, яка була скасована рішенням КС. Відповідні зміни вносяться до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та закону "Про запобігання корупції".

У Росії пред'явили звинувачення нацгвардійцю Марківу

Російське слідство пред'явило військовослужбовцю Національної гвардії України Віталію Марківу обвинувачення у вбивстві. Обвинувачення пред'явлено за тим інцидентом, за яким його виправдав італійський суд.

За версією російського слідства, Марків 25 травня 2014 року під Слов'янськом (Донецька область) нібито передав командуванню для нанесення артилерійського удару координати російського громадянина Андрія Миронова, італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі та французького журналіста Вільяма Рогуелона.

Харків прощається з Кернесом: величезні черги та море квітів (фото, відео)

У Харкові пройшла церемонія прощання з мером міста Геннадієм Кернесом. Попрощатися з мером Харкова приїхали багато відомих українських політиків і депутатів.

Черга з харків'ян, які хотіли попрощатися з Кернесом, розтягнулася вже на кілька кілометрів. На вулицях було дуже багато людей, у більшості в руках – квіти.

Відомо, що Геннадія Кернеса поховають на почесній алеї кладовища №2 на вулиці Пушкінській, поруч з могилами відомих харків'ян.

Кабмін встановив вартість проїзду платними автошляхами

Кабінет міністрів встановив максимальний розміру плати за разовий проїзд автомобільною дорогою загального користування, побудованою на умовах концесії. Вартість коливатиметься від 80 копійок до 4,6 гривень.

Раніше в Укравтодорі заявляли, що при розрахунку вартості проїзду першою платною дорогою від Львова до Краковця в якості орієнтира візьмуть європейські норми.

Справа АН-26: арештували двох командирів, Дроздова відпустили під зобов'язання

Печерський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід трьом військовим службовим особам по справі авіакатастрофи АН-26. Командувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова відпустили під особисте зобов'язання.

Командира військової частини та керівника польотами групи взяли під варту на 60 днів без права на внесення застави. Їх обох підозрюють у порушенні правил польотів, підготовки до них та порушенні правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.

Україна спростила видачу посвідок на проживання громадянам Білорусі

Кабінет міністрів України спростив видачу посвідок на проживання громадянам Білорусі. Спрощеним порядком зможуть скористатися підприємці та IT-фахівці.

Для оформлення посвідки на проживання треба подати паспорт із засвідченим перекладом на українську мову, поліс медичного страхування, квитанцію про сплату адміністративного збору. Документ видається протягом трьох днів з дати прийняття заяви.

Президентський рейтинг: кого підтримують українці наприкінці 2020 року

Якби президентські вибори відбулися у середині грудня 2020 року, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. Чинного президента підтримали б 26,5% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, за Петра Порошенка проголосували б 14,3% респондентів, за Юрія Бойка - 10,1%, за Юлію Тимошенко - 9,8%, за Віктора Медведчука - 7,7%, за Володимира Гройсмана - 6,4%, за Ігоря Смешка - 6,0%, за Дмитра Разумкова - 4,1%, за Олега Ляшка - 3,6%. Рейтинг інших кандидатів не більше 3%.

Трамп наклав вето на військовий бюджет США на 2021 рік

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у середу, 23 грудня, наклав вето на проект військового бюджету на 2021 рік. Документ успішно пройшов Палату представників та американський Сенат. Про це повідомляє телеканал CNBC.

Так, американський президент все ж заблокував ухвалення бюджету, який передбачав виділення військової допомоги Україні, а також запровадження санкцій проти Росії. До цього він неодноразово погрожував накласти вето на законопроект.

Метеорологи дали несподіваний прогноз на 2021 рік: рекордів не буде

Вчені з Метеорологічного бюро Великобританії склали прогноз по температурі повітря на планеті на 2021 рік. Очікується, що наступний рік стане одним з шести найбільш теплих років, але рекорди бити він не буде. За даними фахівців, у 2021 році у всьому світі буде трохи прохолодніше.

Як повідомляє видання BBC, через погодне явище Ла-Нінья температура повітря трохи знизиться в усьому світі, але парникові гази залишаться самим головним фактором впливу на погодні умови. Дослідники стверджують, що у 2021 році у всьому світі буде тепліше в середньому на 1 градус, ніж у доіндустріальну епоху. Цей рік стане сьомим роком поспіль, коли температура повітря буде близька до нових позначок або підніметься трохи вище.