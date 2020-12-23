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Президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы в конце 2020 года

Новина українською → Киев, Среда 23 декабря 2020 10:51
Президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы в конце 2020 года Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Рейтинг Зеленского постепенно снижается

Если бы президентские выборы состоялись в середине декабря 2020 года, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский. Действующего президента поддержали бы 26,5% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, за Петра Порошенко проголосовали бы 14,3% респондентов, за Юрия Бойко - 10,1%, за Юлию Тимошенко - 9,8%, за Виктора Медведчука - 7,7%, за Владимира Гройсмана - 6,4%, за Игоря Смешко - 6,0%, за Дмитрия Разумкова - 4,1%, за Олега Ляшко - 3,6%. Рейтинг других кандидатов не более 3%.

Президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы в конце 2020 года

Рейтинг Зеленского продолжал снижаться в течение последних месяцев. В начале сентября за него планировали голосовать 29% респондентов.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 16-20 декабря 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. етод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,5%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы президентские выборы проходили в начале декабря 2020 года, в первом туре больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 28,0%

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, украинцы назвали Владимира Зеленского разочарованием 2020 года.

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