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Трамп наложил вето на военный бюджет США на 2021 год

Новина українською → Вашингтон, Среда 23 декабря 2020 22:37
Трамп наложил вето на военный бюджет США на 2021 год Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в среду, 23 декабря, наложил вето на проект военного бюджета на 2021 год. Документ успешно прошел Палату представителей и американский Сенат.

Об этом сообщает телеканал CNBC.

Так, американский президент все же заблокировал принятие бюджета, который предусматривал выделение военной помощи Украине, а также введение санкций против России. До этого он неоднократно угрожал наложить вето на законопроект.

Поскольку этот документ имел поддержку в Конгрессе, то американские конгрессмены, как отмечает телеканал, скорее всего отменят это вето Трампа. Теперь Конгресс должен снова проголосовать за этот бюджет.

Напомним, накануне Трамп подписал временный бюджет США, чтобы предотвратить шатдаун после наложения вето на военный бюджет на 2021 год. Американский президент продлил финансирование правительства США до 28 декабря.

Кроме того, Трамп не подписал документ о выделении 900 миллиардов долларов на поддержку экономики во время пандемии коронавируса. Трампа не устроил предусмотрен Конгрессом размер помощи американцам.

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