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Дело АН-26: арестованы двое командиров, Дроздова отпустили под обязательство

Новина українською → Киев, Среда 23 декабря 2020 08:59
Дело АН-26: арестованы двое командиров, Дроздова отпустили под обязательство Фото: авиакатастрофа АН-26 (twitter com patriarchua)
Автор: Анастасия Рокитна

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения трем военным служебным лицам по делу авиакатастрофы АН-26. Командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова отпустили под личное обязательство.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

Командира воинской части и руководителя полетами группы взяли под стражу на 60 дней без права внесения залога. Их обоих подозревают в нарушении правил полетов, подготовки к ним и нарушении правил эксплуатации летательных аппаратов, что повлекло катастрофу.

Командующий Воздушных сил ВСУ подозревается в халатном отношении к службе, совершенном в условиях особого периода.

Напомним, 25 сентября в Харьковской области вблизи Чугуева потерпел крушение самолет АН-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. В результате авиакатастрофы погибли 26 человек.

Правительственная комиссия по расследованию катастрофы АН-26 назвала причины аварии, в результате которой погибли курсанты.

После этого объявили подозрение Командующему Воздушных сил.

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