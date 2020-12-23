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Украина упростила выдачу вида на жительство гражданам Беларуси

Новина українською → Киев, Среда 23 декабря 2020 14:39
Украина упростила выдачу вида на жительство гражданам Беларуси Фото: заседание Кабмина (скриншот с youtube канала Кабмина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины упростил выдачу вида на жительство гражданам Беларуси. Упрощенным порядком смогут воспользоваться предприниматели и IT-специалисты.

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

Согласно документу, упрощенный порядок распространяется на граждан Беларуси, которые являются бизнесменами, специалистами, в частности, в сфере IT. Вид на жительство предоставляется:

  • гражданам Беларуси, которые обратились в Государственную миграционную службу с заявлением;
  • родителям и другим членам семьи.

Для оформления вида на жительство нужно подать паспорт с заверенным переводом на украинский язык, полис медицинского страхования, квитанцию об оплате административного сбора. Документ выдается в течение трех дней с даты принятия заявления.

Фото: порядок оформления вида на жительство в Украине для белорусов

Напомним, ранее сообщалось, что Украина будет привлекать IT-специалистов из Беларуси, упростив иммиграцию.

После соответствующего указа президента Владимира Зеленского белорусский МИД направил ноту протеста.

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