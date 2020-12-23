В России предъявили обвинение нацгвардейцу Маркиву

Российское следствие предъявило военнослужащему Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву обвинение в убийстве. Обвинение предъявлено по тому же инциденту, по которому его оправдал итальянский суд.

Об этом говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России.

По версии российского следствия, Маркив 25 мая 2014 года под Славянском (Донецкая область) якобы передал командованию для нанесения артиллерийского удара координаты российского гражданина Андрея Миронова, итальянского фотокорреспондента Андреа Роккелли и французского журналиста Вильяма Рогуелона.

Следком утверждает, что они следовали в направлении железнодорожного переезда поселка Андреевка и Маркив якобы открыл огонь из автомата Калашникова, чтобы помешать им покинуть местность до артиллерийского обстрела.

"В результате спровоцированного Маркивым артиллерийского удара не участвующие в вооруженном противостоянии Миронов и Роккелли погибли, а Рогуелон получил ранения", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что обвинение в убийстве предъявлено с учетом "показаний свидетелей и иных материалов уголовного дела". Маркиву в России грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее российский суд заочно арестовал и объявил Маркива в розыск. Как заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, этим Россия подтвердила свое участие в попытке фальсификации дела украинца.

Отметим, в ноябре апелляционный суд в Милане полностью оправдал Маркива после того, как первая инстанция приговорила его к 24 годам лишения свободы. Он уже вернулся в Украину.