Кабмин установил стоимость проезда по платным автодорогам

С легкового авто возьмут 80 копеек за километр

Кабинет министров установил максимальный размер платы за разовый проезд по автомобильной дороге общего пользования, построенной на условиях концессии. Стоимость будет колебаться от 80 копеек до 4,6 гривен.

Соответствующее распоряжение принято на заседании правительства 23 декабря, которое транслировалось на Youtube.

Согласно постановлению, размер составит:

Вид транспортного средства Ставка платы за каждый километр расстояния, евро Мотоциклы с прицепом (коляской) и без него, легковые автомобили 0,023 Легковые автомобили с прицепом, микроавтобусы с количеством мест для сидения до 10 (включая водителя) грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны 0,023 Грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 тонн, автопоезда с разрешенной максимальной массой до 12 тонн, автобусы с количеством мест для сидения от 10 до 29 с разрешенной максимальной массой не более 12 тонн 0,045 Грузовые автомобили и автопоезда с разрешенной максимальной массой более 12 тонн, автобусы с количеством мест для сидения более 29 и разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн 0,133

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) на 23 декабря 2020 года установил курс евро на уровне 34,56 гривен за евро. Таким образом для легковых автомобилей стоимость сегодня составит 80 копеек за километр, для грузовых автомобилей более 12 тонн - 4,6 гривен за километр.

Ранее в "Укравтодоре" заявляли, что при расчете стоимости проезда первой платной дорогой от Львова до Краковца в качестве ориентира возьмут европейские нормы.