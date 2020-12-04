Обыски в "Укроборонпроме" и возможное усиление карантина: новости за 3 декабря

Усиленный карантин в Украине может быть введен с 2 по 23 января, в "Укроборонпроме" прошли обыски, в Украине появится новый механизм тарифов на комуслуги. Подробнее о том, что произошло в четверг, 3 декабря - в материале РБК-Украина

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В Украине появится новый механизм тарифов на комуслуги

Верховная рада Украины одобрила во втором повторном чтении законопроект №2458, основные положения которого касаются механизма установления тарифов на коммунальные услуги.

В законе прописано, что с потребителями комуслуг в частном секторе и в многоквартирных домах, которые не выбрали модель организации договорных отношений, заключат новые договоры теплоснабжения, снабжения горячей воды, централизованного водоснабжения и тому подобное.

Обыски в "Укроборонпроме": СБУ расследует государственную измену

Служба безопасности Украины в четверг, 3 декабря, провела обыски в помещениях концерна "Укроборонпром" и компании-спецэкспортера концерна "Укрспецэкспорт". Обыски связаны с выполнением внешнеэкономических контрактов. Сообщается, что спецслужба проводит расследование по делу о государственной измене.

Также стало известно, что новым директором "Укроборонпрома" назначили экс-главу Херсонской ОГА Юрия Гусева. Помимо того, появилась информация, что "Укроборонпром" прекратит свое существование в 2021 году. Вместо концерна будут созданы новые холдинговые компании.

В Раду внесли третий законопроект об ответственности за ложь в декларации

В Верховной раде сегодня, 3 декабря, зарегистрировали третий законопроект о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование.

Нардепы предлагают внести изменения в статью 172-6 КоАП, которые бы уточнили субъекты данного правонарушения и позволили бы налагать штраф на нарушителя в размере от 100 до 500 необлагаемых минимумов, а не от 100 до 250, как указано в действующей редакции закона. Эти изменения позволят поднять порог ответственности за ложь в декларации.

Президент назначил нового главу Хмельницкой ОГА

Сергей Гамалий был назначен на должность главы Хмельницкой областной государственной администрации. Соответствующий указ в четверг, 3 декабря, выдал президент Владимир Зеленский.

Глава государства лично поздравил Гамалия с назначением и вручил ему служебное удостоверение.

Админарест подростков и беременных могут запретить. Рада пересматривает кодекс

Верховная рада планирует внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях в части административного ареста. Предлагается определить, к кому не будут применять административный арест. Соответствующий законопроект №3048а за основу поддержали 242 нардепа.

В законе прописано, что админарест не может применяться: