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Экс-главу Херсонской ОГА назначили директором "Укроборонпрома"

Новина українською → Киев, Четверг 03 декабря 2020 09:31
Экс-главу Херсонской ОГА назначили директором "Укроборонпрома" Фото: Юрий Гусев (facebook com khoda gov ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Юрия Гусева новым директором концерна "Укроборонпром". До этого Гусев занимал должность главы Херсонской областной государственной администрации.

Соответствующий указ №532/2020 президент подписал сегодня, 3 декабря.

"Назначить Гусева Юрия Вениаминовича генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в указе.

Юрий Гусев занимал должность главы Херсонской ОГА с 13 июля 2019 года. 3 декабря Зеленский подписал указ о его увольнении.

Гусев баллотировался в народные депутаты по спискам "Слуги народа" в 2019 году, однако отказался от участия в выборах. В период с 2014 по 2016 года занимал должность заместителя министра обороны.

Напомним, ранее РБК-Украина в материале "Полетели головы: зачем у Зеленского начали "зачистку" глав областей" писало, что Гусева могут назначить руководителем "Укроборонпрома". А в ближайшее время по разным причинам планируется увольнение глав Днепропетровской, Запорожской и Черниговской ОГА.

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