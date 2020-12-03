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Админарест подростков и беременных могут запретить. Рада пересматривает кодекс

Новина українською → Украина, Четверг 03 декабря 2020 17:23
Админарест подростков и беременных могут запретить. Рада пересматривает кодекс Фото: арест (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада планирует внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях в части административного ареста. Предлагается определить, к кому не будут применять административный арест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Соответствующий законопроект №3048а за основу поддержали 242 нардепа.

В законе прописано, что админарест не может применяться:

  • к лицу с инвалидностью первой и второй групп,
  • несовершеннолетнему,
  • беременной женщине,
  • к одинокому отцу, матери или лицу, которое их заменяет и воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью.

Кроме того, проект определяет порядок выполнения постановления о применении админареста и ареста с содержанием на гауптвахте; уточняет порядок привода лица для отбывания такого ареста в случае его неявки.

Указано, что лицо, решение об осуществлении привода которого принял суд, обязано прибыть к месту отбывания ареста в указанное в постановлении время в сопровождении полицейского.

В случае невыполнения законных требований правоохранителя по выполнению постановления о приводе к лицу могут применить полицейские меры принуждения на основании и в порядке, определенном законом "О Национальной полиции".

В законе прописано так же, как подается ходатайство о приостановлении срока отбывания админареста и происходит его рассмотрение.

Напомним, в Украине появятся правила отбывания административного ареста. Народные депутаты приняли за основу соответствующий законопроект №3047а.

Как писало РБК-Украина, в Украине разрешили обжаловать решение суда об аресте в апелляционном порядке.

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