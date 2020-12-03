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В Кабмине определили режим работы детсадов, школ и вузов во время карантина

Новина українською → Киев, Четверг 03 декабря 2020 13:47
В Кабмине определили режим работы детсадов, школ и вузов во время карантина Фото: Сергей Шкарлет (mon.gov.ua)
Автор: Марианна Присяжнюк

Оранжевый уровень карантинных ограничений означает, что детские сады и начальные классы работают в обычном режиме. Для школ и вузов установлены ограничения в 20 человек в аудитории.

Об этом на брифинге сказал временный исполняющий обязанности министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

"На сегодня по всей стране установлен оранжевый уровень опасности и карантинных ограничений. Детские сады и начальные классы работают в обычном режиме с соблюдением норм карантинного режима", - сказал он.

По его словам, единственным требованием для других учреждений образования является то, что "ученики и студенты посещают аудитории в количестве не более 20 человек в аудитории".

Напомним, 2 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что карантина выходного дня в Украине больше не будет. При этом правительство разрабатывает сбалансированное решение об усилении карантина в стране.

До решения правительства по ужесточению карантина на выходных и в будни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.

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