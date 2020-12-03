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Минздрав: тотальное тестирование не готовим, но количество тестов будем увеличивать

Новина українською → Киев, Четверг 03 декабря 2020 23:03
Минздрав: тотальное тестирование не готовим, но количество тестов будем увеличивать Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что проводить массовое тестирование на коронавирус в Украине не планируют. В то же время министерство планирует увеличивать количество ежедневных тестов на COVID-19.

Об этом шла речь в эфире телеканала "Украина 24".

По словам министра, увеличивать объемы тестирования планируют с помощью экспресс-тестов.

"Никто в Украине не готовится вводить массовое тестирование (на коронавирус - ред.), то есть тотальное. Мы говорим о нашей стратегии тестирования, которая называется - увеличение количества тестирований за счет экспресс-тестов, которые мы будем делать. И от этой стратегии никто не планирует отходить", - подчеркнул Степанов.

Отметим, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о подготовке проекта тотального тестирования украинцев на коронавирус. Он рассказал, что проводить тотальное тестирование в первую очередь планируют в крупных городах и Киеве.

Напомним, в конце ноября Украина начала закупку экспресс-тестов на антиген к коронавирусу. Эти тесты позволяют в короткий срок обнаружить коронавирус у человека без лабораторного оборудования.

Кроме того, Степанов пояснял, почему в Украине не планируют проводить массовое тестирование населения на коронавирус.

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