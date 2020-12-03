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Не локдаун: карантин в Украине могут усилить после Нового года

Новина українською → Киев, Четверг 03 декабря 2020 10:27
Не локдаун: карантин в Украине могут усилить после Нового года Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

Усиленный карантин может быть введен с 2 по 23 января. При этом о тотальном локдауне речь не идет.

Об этом сообщили информированные источники РБК-Украина.

В Кабинете министров и Офисе президента подтвердили возможность январского сценария, но настаивают, что конкретные даты еще не определены.

"Окончательного решения нет, это один из 3-4 рабочих вариантов", – сказал собеседник издания в Кабмине.

Источник отдельно подчеркнул, что речь идет именно об усиленном карантине, а не о локдауне. Логика такого варианта в том, что в январе деловая активность и так резко падает.

Кроме того, по словам собеседника издания, идею с усилением ограничений уже после Нового года якобы поддерживает президент Владимир Зеленский.

Напомним, вчера премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства заявил, что карантина выходного дня в Украине больше не будет. При этом правительство разрабатывает сбалансированное решение об усилении карантина в стране.

Также РБК-Украина писало, что правительство сообщит о новых ограничениях за 7 дней до их введения.

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