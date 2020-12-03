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Президент назначил нового главу Хмельницкой ОГА

Новина українською → Хмельницкая область, Четверг 03 декабря 2020 16:10
Президент назначил нового главу Хмельницкой ОГА Фото: Владимир Зеленский и Сергей Гамалий (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сергей Гамалий сегодня был назначен на должность главы Хмельницкой областной государственной администрации. Соответствующий указ сегодня, 3 декабря, выдал президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства лично поздравил Гамалия с назначением и вручил ему служебное удостоверение.

Как рассказали в Офисе президента, Гамалий с 2005 по 2007 год работал юрисконсультом Instytut Maszyn Spozywczych в Варшаве, а с 2004 по 2009 год был помощником депутата Каменец-Подольского городского совета на общественных началах. Кроме того, с 2007 года занимался предпринимательской деятельностью.

Напомним, в конце ноября Зеленский уволил тогдашнего главу Хмельницкой ОГА Дмитрия Габинета. После этого глава государства временно возложил обязанности руководителя области на Романа Примушу.

Также РБК-Украина писало, что Кабинет министров согласовал кандидатуру Гамалия на должность главы Хмельницкой ОГА. Он владеет фирмой, которая занимается ресторанной деятельностью.

Больше о массовых увольнениях глав ОГА вы можете узнать в материале РБК-Украина "Полетели головы: зачем у Зеленского начали "зачистку" руководителей областей".

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