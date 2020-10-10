Обновление карантинных зон и ввод войск в Бишкек: новости за 9 октября

В Украине обновили карантинные зоны, президент Киргизии объявил ЧП в Бишкеке, в Бейруте снова произошел сильный взрыв. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 9 октября, - в материале РБК-Украина

Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. В "красну" зону, в частности, попали Исландия, Армения и Великобритания. Всего в "красной" зоне оказались 46 стран.

Также обновили карантинные зоны в Украине. В "красную зону" кпопали Канев и Сумы. Киев оказался в "оранжевой зоне".

Частные лаборатории будут бесплатно тестировать на COVID-19, - Степанов

Украинцы смогут бесплатно делать тестирование на COVID-19 в частных лабораториях. Сегодня Кабинет министров выделил для этого необходимое финансирование. Об этом на брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, на тестирование в Украине привлекают дополнительно 260 млн гривен.

Президент Киргизии объявил ЧП в Бишкеке, в город вводят войска

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков своим указом ввел на территории города Бишкек режим чрезвычайного положения. В столицу республики водят войска.

Ранее сообщалось, что в центре Бишкека начались столкновения протестующих, были слышны выстрелы. Как пишут местные СМИ, пострадали несколько человек.

В ходе столкновений в Бишкеке обстреляли машину бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Его сторонники расценивают инцидент как покушение.

Азербайджан и Армения договорились о перемирии в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан согласовали совместный документ по итогам переговоров, прошедших в Москве из-за конфликта в Нагорном Карабахе. С 12:00 10 октября в регионе объявлено перемирие.

Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам переговоров.

Режим прекращения огня объявляется в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Международного Красного Креста, отмечается в документе.

В Бейруте снова произошел сильный взрыв

В столице Ливана Бейруте снова произошел взрыв с последующим пожаром. Инцидент произошел в городском районе Тавик-Джиде. По словам местных жителей, они почувствовали "ударную волну".

Как стало известно, взорвалась канистра с мазутом, четверо человек погибли. Пострадали более 50 человек.

Объявлен лауреат Нобелевской премии мира

Норвежский нобелевский комитет объявил в Осло лауреата Нобелевской премии мира за 2020 год. В этому году премию получила Всемирная продовольственная программа (ВПП).

Организация получила премию за борьбу с голодом. На премию мира претендовали 211 человек и 107 организаций, а общее количество кандидатов составляло 318, это число - одно из самых больших в истории награды.