Новый взрыв в Бейруте: стало известно о погибших и пострадавших
В столице Ливана Бейруте взорвалась канистра с мазутом, четверо человек погибли. В числе погибших - двое сотрудников гражданской обороны.
Об этом сообщает National News Agency.
Взрыв произошел в подвальном помещении, где находилась пекарня. В районе взрыва начался пожар, на месте работают сотрудники спасательных служб.
Ранее сообщалось, что взорваться мог резервуар для газа.
Новый взрыв в Бейруте произошел спустя два месяца после катастрофы на портовом складе.
4 августа в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Позже стало известно, что взорвалось более 200 тонн селитры. Она была доставлена в порт Бейрута судном Rhosus, владельцем которого был россиянин.
Тогда в результате взрыва погибли 193 человека, около 6,5 тысяч получили ранения, почти 300 тысяч человек остались без жилья.
По оценкам Организации Объединенных Наций, в связи со взрывом в Бейруте более половины населения Ливана рискует столкнуться с продовольственным кризисом. В результате взрыва был разрушен основной пункт, через который Ливан проводил импорт продовольствия.