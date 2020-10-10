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Азербайджан и Армения договорились о перемирии в Нагорном Карабахе

Новина українською → Москва, Суббота 10 октября 2020 02:57
Азербайджан и Армения договорились о перемирии в Нагорном Карабахе Фото: ситуация в Нагорном Карабахе (facebook.nkrmil)
Автор: Артур Родивилов

Армения и Азербайджан согласовали совместный документ по итогам переговоров, прошедших в Москве из-за конфликта в Нагорном Карабахе. С 12:00 10 октября в регионе объявлено перемирие.

Об этом говорится в совместном заявлении сторон по итогам переговоров.

Режим прекращения огня объявляется в гуманитарных целях для обмена военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших при посредничестве Международного Красного Креста, отмечается в документе.

Конкретные параметры прекращения режима огня будут согласованы дополнительно.

Баку и Ереван также договорились приступить к "субстантивным переговорам с целью скорейшего достижения мирного урегулирования".

Азербайджан и Армения договорились о перемирии в Нагорном КарабахеТекст заявления о режиме прекращения огня ("РИА Новости")

Переговоры министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана Сергея Лаврова, Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова по ситуации в Нагорном Карабахе проходили в полностью закрытом формате.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вернется за стол переговоров с Арменией, когда закончится фаза военного противостояния.

Алиев также отмечал, что военные действия прекратятся лишь после того, как армянские войска покинут оккупированные территории Азербайджана.

Также РБК-Украина писало, что Армения готова пойти на уступки Азербайджану для урегулирования конфликта в Карабахе.

Отметим, боевые действия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. В 1991 году Нагорный Карабах провозгласил свою независимость. Азербайджан не признает Нагорного Карабаха и считает, что эта территория была оккупирована Арменией.

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