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Президент Киргизии объявил ЧП в Бишкеке, в город вводят войска

Новина українською → Бишкек, Пятница 09 октября 2020 13:56
Президент Киргизии объявил ЧП в Бишкеке, в город вводят войска Фото: Сооронбай Жээнбеков (president.kg)
Автор: Александр Белоус

В Бишкеке вводится комендантский час

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков своим указом ввел на территории города Бишкек режим чрезвычайного положения. В столицу республики водят войска.

Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии.

"Вести чрезвычайное положение на территории города Бишкек Кыргызской Республики на период с 20.00 часов 9 октября 2020 года до 08.00 часов 21 октября 2020 года", - говорится в указе.

Как отмечается в документе, режим ЧП вводится "в связи со сложившейся ситуацией, сопряженной с насилием и угрозой жизни и здоровью людей, возникшей в результате массовых беспорядков".

Генеральному штабу Вооруженных сил Кыргызской Республики поручено ввести на территорию города Бишкек воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения.

Президент Киргизии также назначил заместителя министра внутренних дел республики Алмазбека Орозалиева комендантом города Бишкек Кыргызской Республики на период введения чрезвычайного положения.

Указом также определённы ограничения прав и свобод граждан на территории города Бишкек. В частности, принято решение запрещать отдельным гражданам покидать место проживания, ввести контроль за средствами массовой информации, ввести особые правила пользования связью, ограничить движение транспортных средств.

Напомним, Киргизию охватили протесты против результатов парламентских выборов. ЦИК отменил их, но в ходе протестов в отставку ушел ряд высокопоставленных чиновников.

Ранее президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков на фоне массовых протестов заявил о готовности уйти со своего поста.

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