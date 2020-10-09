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В центре Бишкека начались столкновения протестующих

Новина українською → Бишкек, Пятница 09 октября 2020 14:42
В центре Бишкека начались столкновения протестующих Фото: протесты в Киргизии (twitter.com/kainarkamal)
Автор: Анастасия Рокитна

На площади Ала-Тоо, которая находится в Бишкеке, начались столкновения протестующих. Между митингующими началась драка.

Об этом сообщает 24.kg.

Стороны закидывают друг друга камнями и бутылками. Началась массовая драка.

По данным издания, сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова отошли в сторону "Белого дома". Пришедшие на площадь Ала-Тоо сторонники экс-депутата Садыра Жапарова закидали пришедших на Ала-Тоо камнями и бутылками.

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