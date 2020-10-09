В центре Бишкека начались столкновения протестующих
Фото: протесты в Киргизии (twitter.com/kainarkamal)
На площади Ала-Тоо, которая находится в Бишкеке, начались столкновения протестующих. Между митингующими началась драка.
Об этом сообщает 24.kg.
Стороны закидывают друг друга камнями и бутылками. Началась массовая драка.
По данным издания, сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова отошли в сторону "Белого дома". Пришедшие на площадь Ала-Тоо сторонники экс-депутата Садыра Жапарова закидали пришедших на Ала-Тоо камнями и бутылками.
Новость дополняется...