В Украине обновили карантинное зонирование: что изменилось

В Украине сегодня, 8 октября, обновили карантинные зоны, в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах. Решение вступит в силу с 12 октября.

Соответствующее решение приняли Государственная и региональная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В "красную зону" карантина попали: Канев и Сумы.

Запрещено: работу общественного транспорта; работу ТРЦ, кафе и ресторанов.

В "оранжевую зону" попали: Киев, Винница, Луцк, Днепр. Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черкассы, Черновцы, Чернигов.

Запрещено работу: хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью; спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 кв. м помещения); детские лагеря; массовые сборы более 100 человек (один человек на 20 кв. м).

Согласно новым правилам зонирования, исключается норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест.

В "желтую зону" карантина вошло Запорожье.

Запрещено: посещение учреждений соцзащиты, в которых находятся люди преклонного возраста (кроме тех лиц, оказывающих услуги).

Остальные области и города входят в "зеленую зону". В ней обязательное ношение масок или респираторов в общественных зданиях; во время массовых мероприятий допускается одно лицо на 5 кв. м; кинотеатры могут быть заполнены только на 50%; перевозки пассажиров в общественном транспорте разрешается только в масках и на пассажирских сиденьях.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина не может пойти на новый локдаун.

Также РБК-Украина писало, что в четырех областях больничные койки заполнены на более чем 70% пациентами с коронавирусом.