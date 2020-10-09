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В Бейруте снова произошел сильный взрыв

Новина українською → Бейрут, Пятница 09 октября 2020 21:36
В Бейруте снова произошел сильный взрыв Фото: взрыв в Бейруте (twitter.com/BeholdIsrael)
Автор: РБК-Украина

В столице Ливана Бейруте снова произошел взрыв с последующим пожаром. Инцидент произошел в городском районе Тавик-Джиде.

Об этом сообщает Daily Star.

По словам местных жителей, они почувствовали "ударную волну".

Сообщается, что в районе Тавик-Джиде взорвался резервуар для газа возле пекарни, однако официально данная информация еще не подтверждена.

На месте взрыва работают военные и службы экстренной помощи.

Информации о жертвах или раненых пока нет.

Напомним, 4 августа в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. Позже стало известно, что взорвалось более 200 тонн селитры. Она была доставлена в порт Бейрута судном Rhosus, владельцем которого был россиянин Гречушкин. Тогда в результате взрыва погибли 193 человека, около 6,5 тысяч получили ранения, почти 300 тысяч человек остались без жилья.

По оценкам Организации Объединенных Наций, в связи со взрывом в Бейруте более половины населения Ливана рискует столкнуться с продовольственным кризисом. В результате взрыва был разрушен основной пункт, через который Ливан проводил импорт продовольствия.

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