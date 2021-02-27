Новые санкции от СНБО и обострение на Донбассе: новости за 26 февраля
На заседании Совета национальной безопасности и обороны приняли решения о введении санкций против ряда бывших чиновников и военных, Украина получит 10 млн доз COVID-вакцины Pfizer, на Донбассе пострадали 10 военных. Подробнее о том, что произошло во вторник, 26 февраля, - в материале РБК-Украина
Коронавирус в Украине и в мире: последние новости
- Украина получит 10 млн доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Они уже готовятся к отправке.
- После начала вакцинации от коронавирус в Украине 24 февраля появились первые жалобы на неблагоприятные события после иммунизации.
- Украинцы смогут записаться в очередь на вакцинацию от коронавируса через приложение или сайт государственных услуг "Дія". Опция станет доступна со следующей недели.
- В Черновицкой области приняли решение усилить карантин в регионе из-за вспышки COVID-19. Жесткие карантинные ограничения будут действовать с 27 февраля по 9 марта.
- Министерство здравоохранения обновило показатели регионов Украины по коронавирусу. Так, две области попали в "красную" зону, еще восемь - в "оранжевую".
- Украина обновила список стран "красной" и "зеленой" зон. Так, "красный" список сократился до 61 страны.
- Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) проверяют версию о возможности возникновения коронавируса на еще одном продовольственном рынке в Ухане. Установить связь между "нулевым пациентом" и рынком "Хуанань" не удалось.
- Процесс вакцинации от коронавируса начался уже в 100 из 193 стран мира. Всего привиты были более 225 миллионов человек.
- В мире еще существуют места, где нет коронавируса. Это несколько наиболее изолированных островов, которые принадлежат Италии.
Санкции против Захарченко и Якименко и проверка двойного гражданства: что решили на СНБО
В пятницу, 26 февраля, в Офисе президента Украины прошло заседание Совета национальной безопасности и обороны. На заседании приняли решение ввести санкции против должностных лиц, которые предали страну. В этот список попали десть человек. В частности - экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко.
Также Кабинету министров поручили разработать законопроект о проверке украинцев на наличие двойного гражданства. Как пояснил Данилов, государство должно знать, имеют ли кандидаты на должности во власти еще какое-либо гражданство, кроме украинского.
Минометный обстрел и подрыв на взрывчатке: на Донбассе пострадали 10 военных
В пятницу, 26 февраля, ситуация на Донбассе обострилась. В районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования десять раз нарушили режим прекращения огня, в том числе - и из запрещенного вооружения.
Так, вблизи Водяного боевики открывали огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В результате обстрела семь военнослужащих получили осколочные ранения, еще двое военных - боевое травмирование.
Зеленский продлил отстранение Тупицкого от должности главы КСУ
Президент Украины Владимир Зеленский снова отстранил Александра Тупицкого от должности главы Конституционного суда. Срок отстранения продлили на месяц.
Напомним, в декабре 2020 президент уже отстранял Тупицкого сроком на два месяца. Решение связано с тем, что судье объявили подозрение в уголовном деле - его подозревают в введении суда в заблуждение и принуждении свидетеля к отказу от дачи показаний.
СБУ исследует запись разговора Медведчука-Суркова, - Баканов
Следователи Службы безопасности Украины будут исследовать аудиозапись разговора Виктора Медведчука и бывшего помощника президента Российской Федерации Владислава Суркова. Этот разговор состоялся якобы в 2014 году.
Отметим, на днях СМИ обнародовали запись разговора якобы между Медведчуком и Сурковым, который состоялась в 2014 году. В разговоре обсуждали поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными на Донбассе.
Байден: Крым - это Украина, США помогут противостоять агрессии России
Соединенные Штаты Америки никогда не признают незаконную аннексию Крыма. Более того, Вашингтон продолжит помогать Украине в противостоянии российской агрессии. Об этом говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.
"США продолжают поддерживать Украину и ее союзников сегодня, как и с самого начала этого конфликта. В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым - это Украина", - заявил Байден.
ФБР объявило в розыск "повара Путина": вмешивался в американские выборы
Федеральное бюро расследований США объявило в розыск российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют поваром президента России Владимира Путина. Его обвиняют во вмешательстве в выборы в США 2016 года.
Сообщается, что за информацию, которая может привести к аресту Пригожина, предлагается вознаграждение в 250 000 долларов.
США нанесли удар по объектам проиранских боевиков в Сирии
Американские военные нанесли авиаудар в Сирии по объектам, принадлежащим военизированной группировке, поддерживаемой Ираном. Атака стала ответом на недавние обстрелы сил США и коалиции.
По неподтвержденной информации, в результате удара США в Сирии было убиты по меньшей мере 17 проиранских шиитских боевиков.
"Динамо" и "Шахтер" узнали своих соперников в 1/8 финала Лиги Европы
Сегодня, 26 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Своих соперников узнали оба украинских клуба - "Динамо" и "Шахтер".
Подробнее - в материале РБК-Украина.
Почти весна. Какой будет погода в последние выходные зимы
Погода в Украине в последние выходные зимы, 27 и 28 февраля, ожидается с дождем и снегом в субботу и солнцем в воскресенье. Воздух местами прогреется до +11.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.