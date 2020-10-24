Новые карантинные зоны и протесты в Польше: новости за 23 октября

В Украине обновили список зонирования карантинных зон, глава военного университета был отстранен из-за катастрофы АН-26, в Польше протестуют против ужесточения запрета абортов. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 23 октября, - в материале РБК-Украина

В Украине обновили карантинные зоны

В Украине обновили список зонирования карантинных зон. "Красную" зону карантина расширили до 11 облцентров. В частности, туда попали Ровно, Северодонецк и Николаев. С прошлой недели в "красную зону" входят Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов. Киев продолжает оставаться в "оранжевой" зоне карантина.

Также Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон. В частности, "красными" стали Польша, Грузия и Хорватия.

В целом "красный" список по сравнению с прошлой неделей увеличился на 7 стран и теперь включает в себя 51 государство.

Рейдерство и протесты: СБУ задержала "активистов", которых финансировали народные депутаты

Народные депутаты финансировали общественную организацию, которая участвовала в рейдерстве и протестах. Члены объединения контролировали оборот наркотиков в Киевской области. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным источников РБК-Украина в силовых структурах, правоохранители подозревают, что эта организация связана с народным депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Катастрофа АН-26: глава военного университета был отстранен

Генерал-майор Александр Туринский был отстранен от исполнения обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Его отстранили из-за катастрофы АН-26 в Чугуеве. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в своем Telegram-канале.

По его словам, Туринского отстранили до официального установления всех обстоятельств и причин катастрофы военного самолета, на борту которого находились курсанты и офицеры университета.

Протесты в Польше против ужесточения запрета абортов переросли в столкновения

Конституционный суд Польши установил правовую основу, которая равносильна почти полному запрету на прерывание беременности в стране. После этого в стране начались протесты.

В Варшаве полиция перекрыла улицу, заявив, что акция протеста является незаконной из-за внесения города в "красную зону". Они приказали людям разойтись, угрожая применить силу, но митингующие проигнорировали призыв разойтись мирно. После этого начались столкновения - отдельные протестующие бросали в полицию камни, силовики применили слезоточивый газ, несколько человек задержали.

Россия может ввести войска в Беларусь после 1 ноября, - Данилов

Российская Федерация после 1 ноября может ввести свои войска в Беларусь. Это может стать большим вызовом для Украины, Польши и Литвы. Об этом во время Киевского форума безопасности заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, сейчас сложно сказать сможет ли белорусский народ одержать победу над режимом Александра Лукашенко, так как РФ будет делать все возможное, чтобы влиять на процессы внутри Беларуси.

Трамп участвует в переговорах по Нагорному Карабаху как посредник

Президент США Дональд Трамп стал посредником в переговорах между Азербайджаном и Арменией по конфликту в Нагорном Карабахе. Пока неизвестно, вел ли американский лидер переговоры с президентами этих стран. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

Трамп в общении с одним из собеседников заявил, что стал посредником в переговорах конфликтующих сторон, но не рассказал, общался ли он с лидерами Азербайджана или Армении. Также президент США похвалил американо-армянское сообщество.

Не пришло приглашение на выборы: что делать и как проверить себя в списках

Местные выборы пройдут в Украине 25 октября. Откроются избирательные участки по всей стране в 8:00, и будут работать в течение 12 часов - до 20:00. Как правило, украинцы получают на почту письменные уведомления (приглашения) на выборы.

Этот документ с собой брать не нужно, чтобы проголосовать, достаточно паспорта. Но наличие приглашения говорит, что вы точно есть в списках избирателей. Styler объясняет, что делать, если по какой-либо причине уведомление вам не пришло.

Отмена перехода на летнее время: в правительстве назвали условие

Украина может отказаться от сезонного перехода на летнее время для гармонизации законодательства с нормами Европейского союза. Для этого соответствующее решение должно быть принято в ЕС. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В марте 2019 года Европейский парламент проголосовал за отмену практики перевода часов с 2021 года. Однако данное голосование не является последним в вопросе отмены перевода часов, а станет основой дискуссии в странах ЕС для выработки совместной позиции.

Укргидрометцентр дал прогноз на ноябрь

В ноябре 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 1-8 градусов тепла (в горах 0-3 градусов тепла). В западных областях это около средних многолетних значений, на остальной территории - на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений. Соответствующий прогноз размещен на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, в этом году метеорологическое лето, которое началось 5 июня, закончилось 14 октября и в целом продолжалось 132 дня.