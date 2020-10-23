"Красную" зону карантина расширили до 11 облцентров

В Украине приняли решение о расширении "красной" зоны карантина до 11 областных центров. Решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, в "красную зону" попали Ровно, Северодонецк и Николаев.

С прошлой недели в эту зону входят Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов.

Киев продолжает оставаться в "оранжевой" зоне карантина.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве очень напряженная ситуация с обеспечением койкомест. В случае ухудшения ситуации столица может полностью перейти в "красную" зону карантина.

Напомним, в Украине второй день подряд фиксируют рост новых случаев коронавируса, за минувшие сутки заразились 7517 человек.

Отметим, министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что сейчас в Украине невозможен жесткий карантин.