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"Красную" зону карантина расширили до 11 облцентров

Новина українською → Киев, Пятница 23 октября 2020 10:47
"Красную" зону карантина расширили до 11 облцентров Фото: карантин (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине приняли решение о расширении "красной" зоны карантина до 11 областных центров. Решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, в "красную зону" попали Ровно, Северодонецк и Николаев.

С прошлой недели в эту зону входят Ивано-Франковск, Полтава, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы и Чернигов.

Киев продолжает оставаться в "оранжевой" зоне карантина.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве очень напряженная ситуация с обеспечением койкомест. В случае ухудшения ситуации столица может полностью перейти в "красную" зону карантина.

Напомним, в Украине второй день подряд фиксируют рост новых случаев коронавируса, за минувшие сутки заразились 7517 человек.

Отметим, министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что сейчас в Украине невозможен жесткий карантин.

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"Красную" зону карантина расширили до 11 облцентров
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей "Красную" зону карантина расширили до 11 облцентров
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