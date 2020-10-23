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Россия может ввести войска в Беларусь после 1 ноября, - Данилов

Новина українською → Киев, Пятница 23 октября 2020 15:03
Россия может ввести войска в Беларусь после 1 ноября, - Данилов Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Российская Федерация после 1 ноября может ввести свои войска в Беларусь. Это может стать большим вызовом для Украины, Польши и Литвы.

Об этом во время Киевского форума безопасности заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, сейчас сложно сказать сможет ли белорусский народ одержать победу над режимом Александра Лукашенко, так как РФ будет делать все возможное, чтобы влиять на процессы внутри Беларуси.

"Они влияли там постоянно, влияли через экономические факторы. Сейчас они будут решать вопрос в зависимости от того, как будет развиваться ситуация после 1 ноября - выборов в Молдове. Мы считаем, что они могут войти в более жестокую ситуацию и заходить своими войсками на территории Беларуси", - сказал Данилов.

Он добавил, что Россия никогда не скрывала планов относительно желания вернуть влияние в Украине и Беларуси.

Напомним, в Беларуси с августа продолжаются протесты против режима Лукашенко. Ранее Путин заявлял, что Россия подготовила силовиков для Беларуси по просьбе Александра Лукашенко.

При этом в Кремле сообщали, что пока не видят смысла во введении войск в Беларусь.

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