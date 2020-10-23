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Отмена перехода на летнее время: в правительстве назвали условие

Новина українською → Киев, Пятница 23 октября 2020 14:31
Отмена перехода на летнее время: в правительстве назвали условие Фото: часы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Решение зависит от того, как этот вопрос будет урегулирован в странах Евросоюза

Украина может отказаться от сезонного перехода на летнее время для гармонизации законодательства с нормами Европейского союза. Для этого соответствующее решение должно быть принято в ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Как отмечается в сообщении, сейчас в Украине переход на зимнее и летнее время происходит согласно постановлению Кабинета министров Украины № 509 от 13.05.1996 года "О порядке исчисления времени на территории Украины". В воскресенье, 25 октября 2020 года в 4:00 по киевскому времени стрелка часов переводится на 1 (один) час назад.

Аналогичный порядок исчисления времени действует на территории ЕС на основании директивы 2000/84/ЕС Европейского парламента и Совета от 19.01.2001 о переходе на летнее время.

В то же Время, как отметили в Минэкономики, Европейской комиссией предложено рассмотреть вопрос о возможной отмене перевода часов дважды в год. Каждая страна ЕС должна до апреля 2021 года определиться, на каком времени останется: на летнем или зимнем.

"Минэкономики проводит мониторинг инициатив Европейской комиссии об изменении порядка исчисления времени в ЕС. В случае принятия на законодательном уровне в ЕС решение об отмене перевода часов и с целью гармонизации нашего законодательства с ЕС, будет предложено Кабинету министров Украины рассмотреть возможность соответствующих изменений в законодательстве Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, действие летнего времени в Украине отменяется 25 октября 2020 года в 4 (четыре) часа по киевскому времени. В последнее воскресенье октября часовая стрелка переводится на 1 (один) час назад.

Отметим, в марте 2019 года Европейский парламент проголосовал за отмену практики перевода часов с 2021 года. Однако данное голосование не является последним в вопросе отмены перевода часов, а станет основой дискуссии в странах ЕС для выработки совместной позиции.

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