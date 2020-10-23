Рейдерство и протесты: СБУ задержала "активистов", которых финансировали народные депутаты

Фото: пистолет, изъятый во время обысков (ssu.gov.ua)

Народные депутаты финансировали общественную организацию, которая участвовала в рейдерстве и протестах. Члены объединения контролировали оборот наркотиков в Киевской области.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным источников РБК-Украина в силовых структурах, правоохранители подозревают, что эта организация связана с народным депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Объединение, действовавшее под видом общественной организации, было подконтрольно народному депутату и соглаве партии. По их заказу группировка участвовала в рейдерских захватах, митингах и протестах. Один из нардепов, курирующих организацию, владеет местной охранной компанией.

Известно также, что объединение также контролировало сбыт наркотиков, хранило оружие и боеприпасы. Сотрудники СБУ зафиксировали сбыт злоумышленниками двух партий амфетамина.

Во время обысков по месту проживания фигурантов дела изъяли ручной гранатомет, гранату РГО, семь самодельных взрывных устройств, пистолет "Шмайсер" калибра 9 мм, пистолеты для резиновых пуль, 70 патронов различного калибра, росфасованные наркотики, сим-карточки, телефоны и компьютерную технику.

Правоохранители задержали двух участников группировки, еще трое скрываются.

Ранее сообщалось, что в Украине накануне местных выборов разоблачили деятельность трех ботоферм, которые распространяли деструктивный контент. Такие фермы действовали в Николаеве и Ивано-Франковске.

Напомним, в сентябре журналисты рассказывали, что жена нардепа и лидера партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктора Медведчука Оксана Марченко стала владелицей строительной фирмы в Москве.