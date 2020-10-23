Укргидрометцентр дал прогноз на ноябрь

Синоптики обещают теплый месяц

В ноябре 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 1-8 градусов тепла (в горах 0-3 градусов тепла). В западных областях это около средних многолетних значений, на остальной территории - на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Соответствующий прогноз размещен на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается в восточных и Сумской областях меньше нормы - 28-32 мм, на остальной территории в пределах средних многолетних значений - 37-65 мм, в горах до 110 мм.

"В ноябре в большинстве областей происходит переход средней суточной температуры воздуха через 5 градусов в сторону понижения, местами на юге Одесской области и Крыму - в декабре, в горных районах, на востоке и северо-востоке страны - в конце октября", - говорится в сообщении.

По данным наблюдений, средняя месячная температура воздуха ноября составляет 0-7 градусов тепла. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 16-24 градусов тепла, в Черновицкой, центральных, южных областях и в Крыму местами 25-29 градусов.

Абсолютный минимум - 15-24 градусов мороза, в северных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях местами 25-31, на юге Крыма и Одесской области 8-13 градусов мороза.

Среднее месячное количество осадков составляет 30-61 мм, в Карпатах и на Закарпатье до 62-142 мм.

Как сообщало РБК-Украина, метеорологическая осень в 2020 году пришла в Киев только на Покров. Среднесуточная температура воздуха в Киеве 15 октября снизилась ниже 15 градусов тепла до 12,3 градусов. Таким образом, метеорологическая осень пришла Киев позднее всего истории. До этого позднее всего она приходила в столицу 7 октября в 1999 году.

По данным синоптиков, в этом году метеорологическое лето, которое началось 5 июня, закончилось 14 октября и в целом продолжалось 132 дня.

Напомним, ночь на среду, 14 октября, в Киеве оказалась самой теплой за всю историю наблюдений. Температура не опустилась ниже 14,5 градусов тепла. Это был четвертый температурный рекорд в столице с начала октября.