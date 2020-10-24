Нові карантинні зони і протести в Польщі: новини за 23 жовтня

В Україні оновили список зонування карантинних зон, глава військового університету був відсторонений через катастрофу АН-26, в Польщі протестують проти посилення заборони абортів. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 23 жовтня, - в матеріалі РБК-Україна

Україна оновила карантинні зони

В Україні оновили список зонування карантинних зон. "Червону" зону карантину розширили до 11 облцентрів. Зокрема туди потрапили Рівне, Сєвєродонецьк та Миколаїв. З минулого тижня в "червону зону" входять Івано-Франківськ, Полтава, Суми, Тернопіль, Харків, Хмельницький, Чернівці та Чернігів. Київ продовжує лишатись у "помаранчевій" зоні карантину.

Також Міністерство охорони здоров'я оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон. Зокрема, "червоними" стали Польща, Грузія і Хорватія.

В цілому "червоний" список в порівнянні з минулим тижнем збільшився на 7 країн і тепер включає в себе 51 державу.

Рейдерство та протести: СБУ затримала "активістів", яких фінансували народні депутати

Народні депутати фінансували громадську організацію, яка брала участь у рейдерстві та протестах. Члени об'єднання контролювали обіг наркотиків у Київській області. Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними джерел РБК-Україна в силових структурах, правоохоронці підозрюють, що ця організація пов'язана з народним депутатом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

Катастрофа АН-26: очільника військового університету відсторонено

Генерал-майор Олександр Турінський був відсторонений від виконання обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Його відсторонили через катастрофу АН-26 в Чугуєві. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер у своєму Telegram-каналі.

За його словами, Турінського відсторонили до офіційного встановлення всіх обставин та причин катастрофи військового літака, на борту якого перебували курсанти та офіцери університету.

Протести в Польщі проти посилення заборони абортів переросли в сутички з поліцією

Конституційний суд Польщі встановив правову основу, яка рівносильна майже повній забороні на переривання вагітності в країні. Після цього в країні почалися протести.

В Варшаві поліція перекрила вулицю, заявивши, що акція протесту є незаконною через внесення міста до "червоної зони". Вони наказали людям розійтися, погрожуючи в іншому разі застосувати силу, але мітингувальники проігнорували їх заклик розійтись мирно. Після цього почалися сутички - окремі протестувальники кидали у поліцію каміння, силовики застосували сльозогінний газ, декількох людей затримали.

Росія може ввести війська в Білорусь після 1 листопада, - Данілов

Російська Федерація після 1 листопада може ввести свої війська в Білорусь. Це може стати великим викликом для України, Польщі та Литви. Про це під час Київського безпекового форуму, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

За його словами, зараз складно сказати зможе білоруський народ здобути перемогу над режимом Олександра Лукашенка, так як РФ буде робити все можливе, щоб впливати на процеси всередині Білорусі.

Трамп бере участь у переговорах щодо Нагірного Карабаху як посередник

Президент США Дональд Трамп став посередником у переговорах між Азербайджаном і Вірменією щодо конфлікту в Нагірному Карабасі. Поки невідомо, чи вів американський лідер переговори з президентами цих країн. Про це повідомляє пресс-пул Білого дому.

Трамп в спілкуванні з одним із співрозмовників заявив, що став посередником у переговорах конфліктуючих сторін, але не розповів, чи спілкувався він з лідерами Азербайджану або Вірменії. Також президент США похвалив американо-вірменську спільноту.

Не прийшло запрошення на вибори: що робити і як перевірити себе у списках

Місцеві вибори пройдуть в Україні 25 жовтня. Відкриються виборчі дільниці по всій країні о 8:00 і працюватимуть протягом 12 годин - до 20:00. Як правило, українці отримують на пошту письмові повідомлення (запрошення) на вибори.

Цей документ з собою брати не треба, щоб проголосувати, достатньо паспорта. Але наявність запрошення говорить, що ви точно є в списках виборців. Styler пояснює, що робити, якщо з якоїсь причини вам повідомлення не прийшло.

Скасування переходу на літній часу: в уряді назвали умову

Україна може відмовитися від сезонного переходу на літній час для гармонізації законодавства з нормами Європейського союзу. Для цього відповідне рішення повинно бути ухвалено в ЄС.

Відзначимо, у березні 2019 року Європейський парламент проголосував за скасування практики переведення годинників з 2021 року. Однак дане голосування не є останнім у питанні скасування переведення годинників, проте стане основою дискусії у країнах ЄС для вироблення спільної позиції.

Укргідрометцентр дав прогноз на листопад

У листопаді 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 1-8 градусів тепла (в горах 0-3 градусів тепла). У західних областях це близько до середніх багаторічних значень, на решті території - на 1-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень. Відповідний прогноз розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За даними синоптиків, в цьому році метеорологічне літо, який почалося 5 червня, закінчилося 14 жовтня і в цілому тривало 132 дні.