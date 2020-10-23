Катастрофа АН-26: глава военного университета был отстранен

Генерал-майор Александр Туринский был отстранен от исполнения обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Его отстранили из-за катастрофы АН-26 в Чугуеве.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в своем Telegram-канале.

По его словам, Туринского отстранили до официального установления всех обстоятельств и причин катастрофы военного самолета, на борту которого находились курсанты и офицеры университета.

Приказ об отстранении был подписан министром обороны Украины Андреем Тараном.

Напомним, самолет АН-26 потерпел крушение вечером 25 сентября во время захода на посадку на аэродром в Чугуеве. На его борту находились 27 курсантов и офицеров Харьковского университета Воздушных сил. Выжил лишь один курсант.

В комментарии РБК-Украина глава правительственной комиссии по расследованию катастрофы АН-26 Олег Уруский заявил об установлении причин катастрофы самолета. Он отметил, что на технические неисправности наложился человеческий фактор.

Добавим, отчет по результатам расследования катастрофы АН-26 правительственная комиссия представит уже на следующей неделе.