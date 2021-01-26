Локдаун закончился, а Украина оспорила полномочия РФ в ПАСЕ: новости за 25 января

Январский локдаун в Украине закончился, полномочия делегации России в ПАСЕ официально оспорены, в Украине возобновились тарифные протесты. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 25 января – в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

В Украине возобновились тарифные протесты

В Украине возобновились тарифные протесты. Как минимум в Харьковской, Полтавской, Житомирской и Херсонской областях граждане перекрывали дороги. В Киеве местные жители также устроили тарифный протест под Офисом президента. Произошла потасовка.

Тем временем глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что Кабмин подготовил и реализует 8 шагов для снижения тарифов для украинцев. Среди них - упрощение доступа к субсидиям и закон об укрупнении газсбытов.

Объявлены результаты выборов мэра Броваров

На повторных выборах мэра Броваров победил действующий городской глава. За Игоря Сапожко проголосовали 53,16% избирателей. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

Отметим, в Броварах состоялись перевыборы, поскольку Киевский окружной административный суд признал голосование 25 октября несостоявшимся. Причиной такого решения стали массовые нарушения, в том числе грубые ошибки в бюллетенях, нарушения права на свободные выборы и так далее.

При обстреле на Донбассе ранен украинский боец: он в тяжелом состоянии

Пророссийские боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных. В результате инцидента ранен боец. Ему оказали медицинскую помощь, состояние тяжелое.

Украинская сторона СЦКК с помощью координационного механизма инициировала "режим тишины" и направила ноту мониторинговой миссии ОБСЕ.

Украина отрежется от энергосистем России и Беларуси, - Кулеба

В Министерстве иностранных дел Украины рассказали о целях страны в вопросе энергетики. Украина намерена отрезаться от энергосистем Российской Федерации и Беларуси. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".

Украинская власть, по его словам, в 2023 году планирует присоединиться к системе поставки электроэнергии ЕС.

Полномочия делегации России в ПАСЕ официально оспорены

Полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы официально обжалованы во время открытия зимней сессии по инициативе Украины. Украину поддержали достаточное количество делегатов Ассамблеи.

После решения о возвращении делегации России некоторые европейские делегации подписали декларацию о несогласии. В частности, против такого решения ПАСЕ выступили делегации Украины, стран Балтик+, Великобритании, Грузии, Исландии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии и Швеции.

Суды и борьба с коррупцией: G7 представила дорожную карту реформ в Украине

Послы стран "Большой семерки" (G7) представили дорожную карту судебной и антикоррупционной реформы в Украине. Предложения касаются также изменений в работе Конституционного суда. Об этом говорится в Twitter-аккаунте группе поддержки послов стран G7.

В сообщении говорится, что в конце прошлого года Украина попросила совета относительно шагов для укрепления антикоррупционных институтов и реформирования судебной власти. Украинская сторона направляла просьбу в связи с конституционным кризисом. "Мы с радостью предоставили эти советы украинским партнерам, а сейчас делимся ими с широкой общественностью", - отметили послы G7.

Миру грозит распад из-за США и Китая, - генсек ООН

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш предупредил об опасности распада мира на две части из-за доминирования Китая и США. Он подчеркнул, что его пугает такая перспектива. Об этом шла речь на виртуальном экономическом форуме в Давосе.

До этого на Давосском форуме выступал глава Китая Си Цзиньпин, который предостерег мировых лидеров от начала новой "холодной войны".

Путин о расследовании Навального: слухами о дворце пытались "промыть мозги"

Российский президент Владимир Путин отрицает, что ему принадлежит дворец на побережье Черного моря возле Геленджика. Он также считает, что расследованием оппозиционера Алексея Навального россиянам пытаются "промыть мозги". Об этом он заявил на встрече со студентами в режиме видеоконференции, передают "РИА Новости".

По его словам, он не смотрел расследование Навального, но ничего ему из этого видео якобы не принадлежит.

Зима возвращается: Украину засыплет снегом до 30 сантиметров

В ближайшие дни снег ожидается на западе, севере, центре и юге Украины. В некоторых областях высота покрова достигнет 30 сантиметров. Об этом сообщила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

На большинстве территории Украины ожидается снижение температуры до небольших морозов - от нуля до минус 5.