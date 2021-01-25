Украина отрежется от энергосистем России и Беларуси, - Кулеба

В Министерстве иностранных дел Украины рассказали о целях страны в вопросе энергетики. Украина намерена отрезаться от энергосистем Российской Федерации и Беларуси.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина 24".

Украинская власть, по его словам, в 2023 году планирует присоединиться к системе поставки электроэнергии ЕС.

"Это означает, что мы должны отрезаться от белорусской и российской системы и полностью интегрироваться в ЕС", - сказал он.

Напомним, Украина продлила до конца 2021 года спецпошлины на российские уголь и сжиженный газ.

Как писало РБК-Украина, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) запретила импорт электроэнергии из России и Беларуси, которые не являются участниками Энергетического Сообщества.

Отметим, в прошлом году сообщалось, что Беларусь и Россия создают единый энергорынок. Палата представителей национального собрания Беларуси утвердила проект закона относительно формирования единого электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза.