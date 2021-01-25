Суды и борьба с коррупцией: G7 представила дорожную карту реформ в Украине

Послы стран "Большой семерки" (G7) представили дорожную карту судебной и антикоррупционной реформы в Украине. Предложения касаются также изменений в работе Конституционного суда.

Об этом говорится в Twitter-аккаунте группе поддержки послов стран G7.

В сообщении говорится, что в конце прошлого года Украина попросила совета относительно шагов для укрепления антикоррупционных институтов и реформирования судебной власти. Украинская сторона направляла просьбу в связи с конституционным кризисом.

"Мы с радостью предоставили эти советы украинским партнерам, а сейчас делимся ими с широкой общественностью. G7 давно поддерживает реформы Украины в этих сферах практически, материально и политически и остается преданной дальнейшей поддержке Украины в их реализации", - отметили послы G7.

В этой дорожной карте Украине рекомендуют временно увеличить кворум для принятия решений КСУ, отложить процедуру добора судей Конституционного суда до введения новых правил, обеспечить существенную роль международных экспертов при проверке кандидатов, а также усилить этические требования к судьям КСУ.

Что касается стратегии судебной реформы, то до февраля 2021 предлагается разработать и принять комплексный документ, который соответствует международным и европейским стандартам

Также предлагается ликвидировать коллизию с Верховным судом, объединив его с прошлой реформированной структурой. И пересмотреть его структуру для объединения четырех отдельных кассационных судов и Палаты в единый Верховный суд со специализированными палатами.

Кроме того, G7 предлагает укрепить подотчетность судей путем усиления дисциплинарной ответственности, принятия четких правил, стандартов и процедур расследования и рассмотрения жалоб на их поведение.

По Национальному антикоррупционному бюро Украине рекомендуют как можно быстрее создать надежную правовую основу для обеспечения институциональной независимости и бесперебойной работы бюро.

Напомним, ранее послы G7 рекомендовали президенту Украины Владимиру Зеленскому обеспечить честный отбор судей КСУ.

А Зеленский пообещал, что директор НАБУ Артем Сытник останется на своей должности.