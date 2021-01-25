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Тарифные протесты добрались к Офису президента, произошла потасовка

Новина українською → Киев, Понедельник 25 января 2021 14:27
Тарифные протесты добрались к Офису президента, произошла потасовка Фото: потасовка на акции протеста в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве местные жители устроили тарифный протест. Протестующие под Офисом президента Украины выступают за снижение цен на газ.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

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Posted by УНН - Украинские Национальные Новости on Monday, January 25, 2021

Под ОП собрались около 200 человек. Люди требуют снижения тарифа на газ.

В ходе протеста произошла потасовка между правоохранителями и протестующими.

Фото: толкотня на акции протеста в Киеве (РБК-Украина)

Сейчас ситуация под госзданием спокойная, на месте десятки правоохранителей, которые контролируют ситуацию.

Ранее сообщалось, что организаторами запланирована акция в Киеве под Офисом президента, которая закончится автопробегом к госдачи президента.

Из-за запланированных акций протеста в центре столицы, в том числе и в правительственном квартале полиция и Национальная гвардия перешли на усиленное дежурство.

Напомним, в Харьковской, Полтавской, Житомирской и Херсонской областях возобновились акции протеста из-за тарифов на газ.

Вместе с тем, тарифный протест также проходит во Львове. Там местные жители собрались под стенами областной государственной администрации.

Отметим, с 1 января облгазы подняли тарифы на услуги по транспортировке газа, а компании-поставщики подняли цены на газ для населения. В итоге Кабмин принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.

Подробнее о тарифном кризие в стране читайте в материале РБК-Украина "Нажали на газ. Зачем Кабмин снижает тарифы и чем это грозит".

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Тарифные протесты добрались к Офису президента, произошла потасовка
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Тарифные протесты добрались к Офису президента, произошла потасовка
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