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Глава Китая предостерег мировых лидеров от начала новой "холодной войны"

Новина українською → Давос, Понедельник 25 января 2021 17:42
Глава Китая предостерег мировых лидеров от начала новой "холодной войны" Фото: Си Цзиньпин (flickr by Haluk Beyazab)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Китая Си Цзиньпин на виртуальном экономическом форуме в Давосе предостерег мировых лидеров от начала новой "холодной войны". Он также призвал мир объединиться для борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом сообщило агентство France24.

Си Цзиньпин в своей речи вспомнил шаги прежней администрации США во времена президентства Дональда Трампа, которые были нацелены против Китая. Он отметил, что любая конфронтация "всегда в конечном итоге будет наносить ущерб интересам каждой из стран и приносить в жертву благополучие людей".

"Создание небольших группировок и начало новой "холодной войны", чтобы отвергать, угрожать и запугивать других ... приведет только к расколу мира", - подчеркнул он.

Как известно, во времена президентства Трампа между Китаем и Соединенными Штатами шла экономическая война. Страны вводили друг против друга различные санкции и увеличивали пошлины на товары.

Напомним, после инаугурации нового президента США Джо Байдена Китай ввел санкции против уже бывшего американского госсекретаря Майка Помпео и других членов администрации Трампа.

Кроме того, в середине января Трамп поручил своей администрации разработать меры для сокращения закупок китайских товаров из-за якобы причастности Пекина к нападениям на информационные системы США.

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