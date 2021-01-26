Локдаун закінчився, а Україна оскаржила повноваження РФ в ПАРЄ: новини за 25 січня

Січневий локдаун в Україні закінчився, повноваження делегації Росії в ПАРЄ офіційно оскаржені, в Україні відновилися тарифні протести. Детальніше про те, що сталося в понеділок, 25 січня - в матеріалі РБК-Україна

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В Україні поновилися тарифні протести

В Україні поновилися тарифні протести. Як мінімум в Харківській, Полтавській, Житомирській та Херсонській областях громадяни перекривали дороги. В Києві місцеві жителі також влаштували тарифний протест. під Офісом президента. Сталась штовханина.

Водночас глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін підготував та реалізовує 8 кроків для зменшення тарифів для українців. Серед них - спрощення доступу до субсидій та закон про укрупнення газзбутів.

Оголошені результати виборів мера Броварів

На повторних виборах мера Броварів переміг чинний міський голова. За Ігоря Сапожка проголосували 53,16% виборців.

Зазначимо, у Броварах відбулися перевибори, оскільки Київський окружний адміністративний суд визнав голосування 25 жовтня таким, що не відбулося. Причиною такого рішення стали масові порушення, в тому числі грубі помилки в бюлетенях, порушення права на вільні вибори і так далі.

При обстрілі на Донбасі поранено українського бійця: він у тяжкому стані

Проросійські бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових. В результаті інциденту поранено бійця. Йому надали медичну допомогу, стан важкий.

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Україна відріжеться від енергосистем Росії та Білорусі, - Кулеба

У Міністерстві закордонних справ України розповіли про цілі країни у питанні енергетики. Україна має намір відрізатися від енергосистем Російської Федерації та Білорусі. Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "Україна 24".

Українська влада, за його словами, у 2023 році планує приєднатися до системи постачання електроенергії ЄС.

Повноваження делегації Росії в ПАРЄ офіційно оскаржені

Повноваження російської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи офіційно оскаржені під час відкриття зимової сесії за ініціативою України. Україну підтримала достатня кількість делегатів Асамблеї.

Після рішення про повернення делегації Росії деякі європейські делегації підписали декларацію про незгоду. Зокрема, проти такого рішення ПАРЄ виступили делегації України, країн Балтік+, Великобританії, Грузії, Ісландії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Словаччини та Швеції.

Суди та боротьба з корупцією: G7 презентувала дорожню карту реформ в Україні

Посли країн "Великої сімки" (G7) представили дорожню карту судової та антикорупційної реформи в Україні. Пропозиції стосуються також змін у роботі Конституційного суду. Про це йдеться в Twitter-акаунті групі підтримки послів країн G7.

У повідомленні говориться, що наприкінці минулого року Україна попросила поради послів щодо кроків для зміцнення антикорупційних інститутів і реформування судової влади. Українська сторона направила прохання у зв'язку з конституційною кризою. "Ми з радістю надали ці поради українським партнерам, а зараз ділимося ними з широкою громадськістю", - зазначили посли G7.

Світу загрожує розпад через США та Китай, - генсек ООН

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш попередив про небезпеку розпаду світу на дві частини через домінування Китаю та США. Він наголосив, що його лякає така перспектива. Про це йшлося на віртуальному економічному форумі в Давосі.

До цього на Давоському форумі виступав глава Китаю Сі Цзіньпін, який застеріг світових лідерів від початку нової "холодної війни".

Путін про розслідування Навального: чутками про палац намагалися "промити мізки"

Російський президент Володимир Путін заперечує, що йому належить палац на узбережжі Чорного моря біля Геленджика. Він також вважає, що розслідуванням опозиціонера Олексія Навального росіянам намагаються "промити мізки". Про це він заявив на зустрічі зі студентами в режимі відеоконференції, передають "РИА Новости".

За його словами, він не дивився розслідування Навального, але нічого йому з цього відео нібито не належить.

Зима повертається: Україну засипле снігом до 30 сантиметрів

Найближчими днями сніг очікується на заході, півночі, центрі та півдні України. У деяких областях висота покрову досягне 30 сантиметрів. Про це повідомила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

На більшості території України очікується зниження температури до невеликих морозів - від нуля до мінус 5.