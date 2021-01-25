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Полномочия делегации России в ПАСЕ официально оспорены

Новина українською → Киев, Понедельник 25 января 2021 13:12
Полномочия делегации России в ПАСЕ официально оспорены Фото: заседание ПАСЕ (coe int)
Автор: Анастасия Рокитна

Полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы официально обжалованы во время открытия зимней сессии по инициативе Украины. Украину поддержали достаточное количество делегатов Ассамблеи.

Об этом сообщил представитель украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко на своем Telegram-канале.

Инициативу поддержало достаточное количество делегатов ПАСЕ - 38 из 30, сообщил он.

"Полномочия российской делегации официально оспорены!", - написал Гончаренко.
Тепер вопрос подтверждения полномочий будет рассматривать мониторинговый ли регламентный комитет ПАСЕ.

Напомним, 29 января ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации в полном объеме. За ратификацию полномочий делегации проголосовали 96 парламентариев, против 44, воздержались - 7.

После решения о возвращении делегации России некоторые европейские делегации подписали декларацию о несогласии. В частности, против такого решения ПАСЕ выступили делегации Украины, стран Балтик+, Великобритании, Грузии, Исландии, Латвии, Литвы, Молдовы, Польши, Словакии и Швеции.

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