Объявлены результаты выборов мэра Броваров

На повторных выборах мэра Броваров победил действующий городской глава. За Игоря Сапожко проголосовали 53,16% избирателей.

Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

За Сапожко проголосовали 21 787 избирателей (53,16%). Он обошел своих конкурентов - Олега Иваненко из "Европейской солидарности", набравшего 6025 голосов избирателей (14,7%), и Дмитрия Ратникова от партии "Слуга народа", за которого проголосовало 4053 избирателя (9,89%).

Игорь Сапожко мэром города стал в третий раз. Летом 2008 года он исполнял обязанности городского головы. Мэром был избран в 2010 году и в 2015-ом.

Отметим, в Броварах состоялись перевыборы, поскольку Киевский окружной административный суд признал голосование 25 октября несостоявшимся. Причиной такого решения стали массовые нарушения, в том числе грубые ошибки в бюллетенях, нарушения права на свободные выборы и так далее.

Напомним, на выборах мэра Конотопа Сумской области побеждает кандидат от Всеукраинского объединения "Свобода" Артем Семенихин. За него проголосовало большинство избирателей.