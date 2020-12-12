У Кернеса отказали обе почки, а российский суд заочно арестовал Маркива: новости за 11 декабря

В Украине начали фиксировать повторные случаи заражения коронавирусом, состояние мэра Харькова Геннадия Кернеса ухудшилось, российский суд заочно арестовал и объявил в розыск нацгвардейца Виталия Маркива. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 11 декабря - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине: последние новости

Состояние Кернеса ухудшилось: отказали обе почки

У избранного мэра Харькова Геннадия Кернеса ухудшилось состояние здоровья. У политика отказали обе почки. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Кернеса Юрий Сидоренко.

"У Кернеса отказали две почки, он сейчас находится на гемодиализе. Однако, по словам его семьи, планы по возвращению Кернеса в Харьков до Нового года остаются в силе. Я думаю, что такие планы семьи являются обнадеживающими", - сказал он.

Российский суд заочно арестовал и объявил в розыск нацгвардейца Маркива

Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива. Россияне обвиняют его в якобы убийстве двух журналистов под Славянском в 2014 году. Согласно решению суда, Маркиву избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию. Ему выдвинули обвинения по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух и более лиц).

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на заочный арест Маркива. Он заявил о начале открытого преследования со стороны РФ.

Россия возобновила строительство "Северного потока-2"

Российский трубоукладчик 11 декабря начал работы по строительству газопровода "Северный поток-2". Работы проходят в территориальных водах Германии. Об этом сообщает "РИА Новости".

Сообщается, что компания Nord Stream 2 AG подтвердила возобновление строительства газопровода.

Война в Украине: прокурор МУС завершил изучение дела и инициирует расследование

Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда завершила изучение материалов и инициирует начало расследования в деле по ситуации в Украине после российской агрессии. Украина обратилась в МУС шесть лет назад. Об этом говорится в заявлении прокурора Бенсуды, размещенном на сайте МУС.

"Правовые критерии для возбуждения расследований в связи с ситуацией в Украине соблюдены", - сообщила она.

Катастрофа Ил-76 под Луганском: приговор Назарову оставили в силе

Днепровский апелляционный суд оставил без изменений приговор генералу Виктору Назарову, который признан виновным в деле о катастрофе военного самолета Ил-76 под Луганском в 2014 году. Его жалобу оставили без удовлетворения. Об этом говорится в сообщении суда.

Сообщается, что сегодня суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы в интересах Назарова на приговор Павлоградского суда. В марте 2017 года генерала приговорили к 7 годам лишения свободы за халатное отношение к военной службе, которое привело к катастрофе.

Мэр Черкасс публично извинился перед Зеленским

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко извинился перед президентом Владимиром Зеленским. Также чиновник призвал власть к сотрудничеству с местным самоуправлением. Об этом он заявил в своем в Facebook.

Напомним, во время пресс-конференции 20 мая, посвященной годовщине президентства, Зеленский назвал популизмом действия городского головы Черкасс Бондаренко, который хотел смягчить карантин в городе вопреки постановлению правительства. Неделю спустя Бондаренко обратился в суд с иском о защите чести и достоинства против президента.

Из-за драки в отеле: представителя омбудсмена на Донбассе уволили

Из-за драки в отеле представителя омбудсмена по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павла Лисянского уволили. Увольнение стало результатом проведенной служебной проверки. Об этом омбудсмен Людмила Денисова написала в Telegram.

Напомним, ранее стало известно, что Лисянский устроил драку в гостинице. Видео опубликовал региональный телеканал.

Корейский режиссер Ким Ки Дук умер от коронавируса

Ким Ки Дук умер в Латвии в ночь на 11 декабря. Причиной смерти 59-летнего южнокорейского режиссера, обладателя "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля стали осложнения от коронавируса.

Как сообщает местное издание Delfi со ссылкой на слова известного документалиста и президента фестиваля "Артдокфест" Виталия Манского, Ким Ки Дук приехал в прибалтийскую страну 20 ноября, но с 5 декабря не выходил на связь. Также Манский добавил, что корейский режиссер умер в больнице в 01:20 ночи.

Украинец после смерти спас четырех человек, включая ребенка: фото уникальной операции

В Украине впервые провели операцию по пересадке ребенку органа от донора посмертно - врачи киевской больницы скорой помощи успешно пересадили почки погибшего 38-летнего мужчины трехлетней пациентке.

Также донорские органы киевлянина спасли кроме девочки еще троих человек. Об этом 11 декабря основатель Всеукраинской платформы донорства Ирина Заславец.

Раскрыта связь между главной елкой Украины и Гарри Поттером

Новогодняя елка в Киеве в этом году получилась необычной. На главную зимнюю красавицу страны надели колпак, напомнивший многим волшебную шляпу из Гарри Поттера. Кое-кто счел это кощунством, так как елка стоит возле православного Софийского собора, а на ней аксессуар, связанный с магией и колдовством.

Но организаторы поспешили объясниться: Гарри Поттер здесь ни при чем, но элементы сказки присутствуют. Шляпа вместо рождественской звезды связана с концепцией новогоднего украшения столицы.