У Кернеса отказали обе почки, а российский суд заочно арестовал Маркива: новости за 11 декабря

В Украине начали фиксировать повторные случаи заражения коронавирусом, состояние мэра Харькова Геннадия Кернеса ухудшилось, российский суд заочно арестовал и объявил в розыск нацгвардейца Виталия Маркива. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 11 декабря - в материале РБК-Украина
Коронавирус в Украине: последние новости
Состояние Кернеса ухудшилось: отказали обе почки
У избранного мэра Харькова Геннадия Кернеса ухудшилось состояние здоровья. У политика отказали обе почки. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Кернеса Юрий Сидоренко.
"У Кернеса отказали две почки, он сейчас находится на гемодиализе. Однако, по словам его семьи, планы по возвращению Кернеса в Харьков до Нового года остаются в силе. Я думаю, что такие планы семьи являются обнадеживающими", - сказал он.
Российский суд заочно арестовал и объявил в розыск нацгвардейца Маркива
Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива. Россияне обвиняют его в якобы убийстве двух журналистов под Славянском в 2014 году. Согласно решению суда, Маркиву избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию. Ему выдвинули обвинения по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух и более лиц).
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на заочный арест Маркива. Он заявил о начале открытого преследования со стороны РФ.
Россия возобновила строительство "Северного потока-2"
Российский трубоукладчик 11 декабря начал работы по строительству газопровода "Северный поток-2". Работы проходят в территориальных водах Германии. Об этом сообщает "РИА Новости".
Сообщается, что компания Nord Stream 2 AG подтвердила возобновление строительства газопровода.
Война в Украине: прокурор МУС завершил изучение дела и инициирует расследование
Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда завершила изучение материалов и инициирует начало расследования в деле по ситуации в Украине после российской агрессии. Украина обратилась в МУС шесть лет назад. Об этом говорится в заявлении прокурора Бенсуды, размещенном на сайте МУС.
"Правовые критерии для возбуждения расследований в связи с ситуацией в Украине соблюдены", - сообщила она.
Катастрофа Ил-76 под Луганском: приговор Назарову оставили в силе
Днепровский апелляционный суд оставил без изменений приговор генералу Виктору Назарову, который признан виновным в деле о катастрофе военного самолета Ил-76 под Луганском в 2014 году. Его жалобу оставили без удовлетворения. Об этом говорится в сообщении суда.
Сообщается, что сегодня суд завершил рассмотрение апелляционной жалобы в интересах Назарова на приговор Павлоградского суда. В марте 2017 года генерала приговорили к 7 годам лишения свободы за халатное отношение к военной службе, которое привело к катастрофе.
Мэр Черкасс публично извинился перед Зеленским
Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко извинился перед президентом Владимиром Зеленским. Также чиновник призвал власть к сотрудничеству с местным самоуправлением. Об этом он заявил в своем в Facebook.
Напомним, во время пресс-конференции 20 мая, посвященной годовщине президентства, Зеленский назвал популизмом действия городского головы Черкасс Бондаренко, который хотел смягчить карантин в городе вопреки постановлению правительства. Неделю спустя Бондаренко обратился в суд с иском о защите чести и достоинства против президента.
Из-за драки в отеле: представителя омбудсмена на Донбассе уволили
Из-за драки в отеле представителя омбудсмена по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павла Лисянского уволили. Увольнение стало результатом проведенной служебной проверки. Об этом омбудсмен Людмила Денисова написала в Telegram.
Напомним, ранее стало известно, что Лисянский устроил драку в гостинице. Видео опубликовал региональный телеканал.
Корейский режиссер Ким Ки Дук умер от коронавируса
Ким Ки Дук умер в Латвии в ночь на 11 декабря. Причиной смерти 59-летнего южнокорейского режиссера, обладателя "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля стали осложнения от коронавируса.
Как сообщает местное издание Delfi со ссылкой на слова известного документалиста и президента фестиваля "Артдокфест" Виталия Манского, Ким Ки Дук приехал в прибалтийскую страну 20 ноября, но с 5 декабря не выходил на связь. Также Манский добавил, что корейский режиссер умер в больнице в 01:20 ночи.
Украинец после смерти спас четырех человек, включая ребенка: фото уникальной операции
В Украине впервые провели операцию по пересадке ребенку органа от донора посмертно - врачи киевской больницы скорой помощи успешно пересадили почки погибшего 38-летнего мужчины трехлетней пациентке.
Также донорские органы киевлянина спасли кроме девочки еще троих человек. Об этом 11 декабря основатель Всеукраинской платформы донорства Ирина Заславец.
Раскрыта связь между главной елкой Украины и Гарри Поттером
Новогодняя елка в Киеве в этом году получилась необычной. На главную зимнюю красавицу страны надели колпак, напомнивший многим волшебную шляпу из Гарри Поттера. Кое-кто счел это кощунством, так как елка стоит возле православного Софийского собора, а на ней аксессуар, связанный с магией и колдовством.
Но организаторы поспешили объясниться: Гарри Поттер здесь ни при чем, но элементы сказки присутствуют. Шляпа вместо рождественской звезды связана с концепцией новогоднего украшения столицы.