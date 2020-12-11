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Война в Украине: прокурор МУС завершил изучение дела и инициирует расследование

Новина українською → Нидерланды, Пятница 11 декабря 2020 21:41
Война в Украине: прокурор МУС завершил изучение дела и инициирует расследование Фото: Фату Бенсуда (flickr.com/boellstiftung)
Автор: Дмитрий Левицкий

Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда завершила изучение материалов и инициирует начало расследования в деле по ситуации в Украине после российской агрессии. Украина обратилась в МУС шесть лет назад.

Об этом говорится в заявлении прокурора Бенсуды, размещенном на сайте МУС.

"Правовые критерии для возбуждения расследований в связи с ситуацией в Украине соблюдены", - сообщила она.

По словам прокурора МУС, у нее есть разумные основания считать, что в контексте ситуации в Украине было совершено широкий спектр деяний, которые представляют собой военные преступления и преступления против человечности, подпадающие под юрисдикцию МУС. Бенсуда выделила три категории:

  • преступления, совершенные в контексте военных действий;
  • преступления, совершенные во время задержаний;
  • преступления, совершенные в Крыму.

"Моя канцелярия пришла к выводу, что эти преступления, совершенные разными сторонами конфликта, были достаточно серьезными, чтобы требовать расследования", - подчеркнула она.

Прокурор добавила, что рассчитывает на поддержку со стороны украинских властей на следующей стадии процесса и призывает к сотрудничеству все стороны конфликта.

"Рассматривая будущие расследование, я также надеюсь на конструктивный и взаимовыгодный диалог с правительством Украины и, надеюсь, с правительством России, который поможет нам понять, как наилучшим образом обеспечить правосудие", - заявила Бенсуда.

Отметим, предварительное изучение ситуации в Украине началось 24 апреля 2014 года. Временные рамки были расширены на основании еще одного заявления Украины в 2015 году для того, чтобы включить в дело преступления, предположительно совершенные в Украине после 20 февраля 2014 года.

Напомним, в конце ноября ЕСПЧ присоединил к делу Украины против России иск Нидерландов по MH17. Такое решение затянет рассмотрение дела, но повысит шансы Украины.

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