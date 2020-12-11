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Состояние Кернеса ухудшилось: отказали обе почки

Новина українською → Харьков, Пятница 11 декабря 2020 14:23
Состояние Кернеса ухудшилось: отказали обе почки Фото: Геннадий Кернес (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий, Юлия Струк

У избранного мэра Харькова Геннадия Кернеса ухудшилось состояние здоровья. У политика отказали обе почки.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-секретарь Кернеса Юрий Сидоренко.

"У Кернеса отказали две почки, он сейчас находится на гемодиализе. Однако, по словам его семьи, планы по возвращению Кернеса в Харьков до Нового года остаются в силе. Я думаю, что такие планы семьи являются обнадеживающими", - сказал он.

Напомним, 9 декабря в Харькове прошла первая сессия нового состава городского совета. Кернес вступил в должность мэра, хотя и отсутствовал на заседании, так как проходит лечение в Германии от COVID-19.

При этом Харьковский горсовет изменил регламент, чтобы провести первое заседание без Кернеса.

Глава Харьковской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая заявила, что Кернесу не нужно принимать присягу, так как он ранее занимал должность городского главы и принимал уже присягу в 2010 году.

Как писало РБК-Украина, в середине сентября в Харьковском горсовете официально подтвердили, что Кернес заразился коронавирусом. Позже стало известно, что он был доставлен в клинику "Шарите" в Берлине. Кернес до сих пор продолжает лечиться от последствий COVID-19. У него были повреждены 70 процентов легких.

Также стало известно, что политик планирует вернуться в Харьков в конце декабря.

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