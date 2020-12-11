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Украина расширила перечень стран "красной зоны": список

Новина українською → Киев, Пятница 11 декабря 2020 18:23
Украина расширила перечень стран "красной зоны": список Фото: Украина изменила список стран "красной зоны" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина в очередной раз обновила перечень стран "красной зоны". По сравнению с прошлой неделей, его пополнили пять стран, а три страны перешли в "зеленую зону".

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что в список стран "красной зоны" вошли Нидерланды, Молдова, Кипр, Азербайджан и Панама. Также в нем остаются популярные у украинцев Грузия, Хорватия, Черногория, США, Венгрия и Болгария.

По сравнению с минувшей неделей в "зеленую зону" перешли Румыния, Белиз и Италия.

Фото: список "красных стран"

Отметим, в "красную зону" попадают те страны, в которых заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине.

Тем, кто возвращается из этих стран в Украину нужно уйти на 14 дней в изоляцию с помощью приложения "Вдома" или в течение суток сделать ПЦР-тест. В случае отрицательного результата самоизоляция не нужна. Также можно приехать с готовым тестом, сделанным не ранее чем за двое суток до пересечения границы.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на сегодня украинцы могут свободно приехать в 63 страны.

Также сообщалось, что Британия сократила срок самоизоляции для прибывающих туристов.

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