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Аваков отреагировал на заочный арест Маркива

Новина українською → Киев, Пятница 11 декабря 2020 14:18
Аваков отреагировал на заочный арест Маркива Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на заочный арест украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Он заявил о начале открытого преследования со стороны РФ.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

По его словам, так Россия подтверждает свое участие в попытке фальсификации дела украинца.

"Путинского режим фактически признал свое участие в попытке фальсификации дела нацгвардейца Виталия Маркива. А когда не удалось - начинает нескрываемое собственное преследование! Как говорят в России: "На воре и шапка горит!". Украина никогда не оставит своего солдата", - написал он.

Напомним, сегодня Басманный суд Москвы заочно арестовал Виталия Маркива. В РФ его обвиняют в якобы убийстве двух журналистов под Славянском в 2014 году.

Как писало РБК-Украина ранее Маркив был оправдан апелляционным судом в Милане. Маркива признали невиновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли во время боевых действий на Донбассе. На следующий день нацгвардеец вернулся в Украину.

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