ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Российский суд заочно арестовал и объявил в розыск нацгвардейца Маркива

Новина українською → Москва, Пятница 11 декабря 2020 14:01
Российский суд заочно арестовал и объявил в розыск нацгвардейца Маркива Фото: Виталий Маркив (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива. Россияне обвиняют его в якобы убийстве двух журналистов под Славянском в 2014 году.

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно решению суда, Маркиву избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию. Ему выдвинули обвинения по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух и более лиц).

Также по ходатайству Следственного комитета РФ суд объявил Маркива в розыск.

Напомним, 3 ноября украинский военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив был оправдан апелляционным судом в Милане. Маркива признали невиновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли во время боевых действий на Донбассе. На следующий день нацгвардеец вернулся в Украину.

Ранее итальянский суд признал украинского нацгвардейца Маркива виновным в убийстве итальянского журналиста. Украинец был приговорен к 24 годам лишения свободы. Украинская сторона обжаловала это решение в Апелляционном суде.

Также РБК-Украина писало, что пока еще не принято решение, будет ли Маркив обращаться в Европейский суд по правам человека из-за трехлетнего пребывания в итальянской тюрьме.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Российская Федерация арест Виталий Маркив
NEWS
В Украине будут проводить вакцинацию против COVID-19 по двум сценариям
Марианна Присяжнюк, Игорь Литвиненко В Украине будут проводить вакцинацию против COVID-19 по двум сценариям
DAILY
Пределы контроля. Как изменится мир после начала массовой вакцинации
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Пределы контроля. Как изменится мир после начала массовой вакцинации