Российский суд заочно арестовал и объявил в розыск нацгвардейца Маркива

Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива. Россияне обвиняют его в якобы убийстве двух журналистов под Славянском в 2014 году.

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно решению суда, Маркиву избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию. Ему выдвинули обвинения по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух и более лиц).

Также по ходатайству Следственного комитета РФ суд объявил Маркива в розыск.

Напомним, 3 ноября украинский военнослужащий Национальной гвардии Виталий Маркив был оправдан апелляционным судом в Милане. Маркива признали невиновным в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли во время боевых действий на Донбассе. На следующий день нацгвардеец вернулся в Украину.

Ранее итальянский суд признал украинского нацгвардейца Маркива виновным в убийстве итальянского журналиста. Украинец был приговорен к 24 годам лишения свободы. Украинская сторона обжаловала это решение в Апелляционном суде.

Также РБК-Украина писало, что пока еще не принято решение, будет ли Маркив обращаться в Европейский суд по правам человека из-за трехлетнего пребывания в итальянской тюрьме.