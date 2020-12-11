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Школы Киева после зимних каникул перейдут на дистанционное обучение

Новина українською → Киев, Пятница 11 декабря 2020 17:21
Школы Киева после зимних каникул перейдут на дистанционное обучение Фото: школьный класс (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Во время усиленного карантина школы Киева будут работать в дистанционном режиме. Дистанционное обучение начнется сразу после зимних каникул.

Об этом на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По словам главы города, все столичные школы с 25 декабря уйдут на зимние каникулы, которые продлятся до 11 января. Детские сады будут работать в обычном режиме.

"После этого школы начнут обучение в дистанционном режиме. Департамент образования КГГА уже разработал план обучения. Также мы продолжим транслировать онлайн-уроки на телеканале "Киев", - рассказал он.

Кличко добавил, что учреждения профессионально-технического образования уйдут на каникулы с 31 декабря, а продлятся они до 15 января. Второй семестр эти учреждения образования начнут 18 января, также в дистанционном формате.

"В случае продления жесткого карантина, если правительство примет такое решение, мы будем вынуждены продлить и дистанционное обучение в школах и учреждениях профессионально-технического образования", - добавил мэр столицы.

Напомним, в Киеве из-за коронавируса закрыты три школы и 4 детсада. Болезнь подтвердили у более 1200 киевских школьников.

Как писало РБК-Украина, 9 декабря правительство решило усилить карантин в Украине с 8 января. Ограничения продлятся до 00:00 25 января 2021 года.

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