Инаугурация Байдена и взрыв в Мадриде: новости за 20 января

В Вашингтоне состоялась инаугурация нового президента США Джо Байдена, Глава ОБСЕ назвала главное условие вступления Украины в Евросоюз, в центре Мадрида прогремел мощный взрыв. Подробнее о том, что произошло в среду, 20 января – в материале РБК-Украина

Байден стал 46-м президентом США

Джо Байден стал новым президентом Соединенных Штатов. В Вашингтоне состоялась инаугурация нового лидера страны. Избранный президент Америки сделал ряд заявлений о победе демократии, коронавирусе, объединении Америки, штурм Капитолия, борьба с экстремизмом и терроризмом

В первый же день председательства Байден подписал ряд указов.

Глава ОБСЕ назвала главное условие вступления Украины в Евросоюз

Главным условием для вступления Украины в Европейский союз являются реформы. Положения договора ЕС о критериях для членства распространяются на Украину. Об этом в интервью "Европейской правде" заявила глава ОБСЕ Анн Линде.

По ее словам, у Украины есть перспектива вступления в Евросоюз, как и у любой другой европейской страны.

Возле Яворовского полигона перевернулся военный грузовик, пострадали 13 бойцов

В селе Старычи (Львовская область) перевернулся военный грузовик. Грузовик съехал с дороги в кювет и опрокинулся на левый бок.

Во время ДТП в военном грузовом автомобиле в общем находился 31 военнослужащий. В результате ДТП 13 военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести, из них 8 человек госпитализированы, 5 человек осмотрены и отпущены в расположение воинской части.

Кабмин повысил зарплаты бюджетникам в 2021 году на 30%

Кабинет министров повысил зарплаты работников бюджетных учреждений. Оклады увеличиваются из-за повышения минимальной зарплаты в Украине.

С 1 января оклады вырастут на 20%, а с 1 декабря - еще на 8,3%.

Оккупанты хотят новый "референдум" на Донбассе. Теперь под эгидой ООН

Оккупационная власть на Донбассе готова провести новый "референдум" о статусе этих территорий. Ее представители заявили, что якобы предложили членам Совета безопасности ООН задействовать международно признанные механизмы. Об этом рассказал главарь так называемой "Донецкой народной республики" Денис Пушилин, передает "РИА Новости".

По его словам, заявление о готовности задействовать "механизм прямой демократии" является сигналом мировому сообществу.

Обвиняемого в убийстве Даши Лукьяненко приговорили к 15 годам тюрьмы

Раздельнянский районный суд Одесской области приговорил обвиняемого в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко Николая Тарасова к 15 годам лишения свободы. Также он должен будет выплатить компенсацию семье в размере 800 тысяч гривен. Коллегия судей признала мужчину виновным в похищении ребенка, убийстве и покушении на изнасилование.

Перед тем, как судья начал оглашать приговор, Тарасов порезал себе горло в зале суда. Обвиняемого госпитализировали, оказали ему медицинскую помощь, после чего Тарасов был доставлен на заседание суда для приговора.

Взрыв в Мадриде: есть жертвы и пострадавшие

20 января около 17:00 по киевскому времени в центре Мадрида прогремел мощный взрыв. Очевидцы сразу же распространили в соцсетях видео с последствиями взрыва. На видеороликах можно было увидеть усыпанную обломками улицу и поврежденное здание.

По предварительный данным, взрыв произошел из-за утечки газа. Известно о трех жертвах и 11 пострадавших.

Отказ от "Северного потока-2" и санкции из-за Навального: Европарламент готовит резолюцию

В Европарламенте готовят резолюцию для принятия новых санкций против России в связи с арестом политика Алексея Навального. Также депутаты хотят потребовать от Евросоюза остановить строительство газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает Spiegel.

Проект резолюции должны рассмотреть в четверг. Ее готовы поддержать фракции консерваторов, социал-демократов, либералов и зеленых.

Киев хочет возобновить очное обучение во всех школах с 25 января

Власти Киева рассчитывают с 25 января возобновить очное обучение во всех школах столицы. К обучению в школах должны вернуться, в том числе, ученики младших и выпускных классов. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Он добавил, что решение о том, как будет далее проходить учебный процесс, в конце недели должен принять Кабинет министров.

До +8: в Украину идет резкое потепление

В Украину идет потепление, уже в четверг в некоторых областях температура воздуха поднимется до +8. Небольшой снег будет в четырех областях. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики прогнозируют, что в большинстве областей будет переменная облачность.